AUTOMAZIONE/ 3D4MEC al BI-MU sulla frontiera dell'”additive”

“3D4MEC è un’azienda giovane”, dice a IlSussidiario.net Fabrizio Corsini (nella foto), amministratore delegato dell’azienda di Sasso Marconi, alle porte di Bologna. Socia Ucimu, 3D4MEC è stata fondata nel 2016, come spin-off dell’azienda di famiglia che opera nel settore dell’automazione – del packaging, per la precisione – da oltre quarant’anni. “L’intuizione l’ha avuta mio padre – sottolinea Corsini – che ha pensato di guardare a questa nuova tecnologia come nuova possibilità di business, una tecnologia che io conoscevo perché nel 2013 mi ero comprato una stampante 3D”. L’idea di partenza era quella di acquistare macchinari già esistenti sul mercato, ma poi abbiamo deciso di focalizzarci sulla produzione di macchine a stampa 3D per metalli. “Siamo stati tra i primi e ci siamo subito ritagliati una posizione importante nel settore grazie proprio al nostro background. D’altra parte, siamo nel posto giusto: l’Emilia, ovvero la motor e packaging valley. Tutto questo ha giocato, e gioca, a nostro favore perché siamo immersi in un ambiente di innovazione spinta che ci impone e stimola ad alzare costantemente lo standard delle nostre soluzioni”.

Stampanti per il settore meccanico?

Non solo… Abbiamo tanti campi di applicazione. Dobbiamo considerare che l’additive manufacturing è una tecnologia ormai consolidata e ciò che fa la differenza, la vera innovazione, è rappresentata dai materiali utilizzati e dai campi di applicazione: motorsport, aeronautico ma anche moda e design… Parteciperemo come partner tecnico di un espositore del Salone Satellite, al prossimo Salone del Mobile: questo ci rende estremamente orgogliosi del percorso che 3D4MEC sta facendo.

Quali i vantaggi dell'”additive”?

L’additive manufacturing non è certo una tecnologia economica ma garantisce performance qualitative superlative, risparmio nell’utilizzo di materiali (a loro volta molto costosi) e accorciamento dei tempi dell’iter prototipale… Per questo viene usata anche nella prototipazione per la Formula 1 per il dentale/biomediacale e nella moda. Non male vero? Ovviamente se si lavora bene. E questo è uno dei nostri punti di forza. Noi amiamo dire che aiutiamo le grandi aziende a capire come fare innovazione. Con le nostre soluzioni entriamo direttamente nei reparti ricerca e sviluppo delle aziende nostre clienti e portiamo innovazione lì dove serve. Siamo acceleratori di processi manifatturieri.

Ci parli della vostra produzione

Il primo prototipo, del 2017, lo abbiamo realizzato per utilizzare polveri di acciaio inox e così è nata 3D4STEEL. Questa stampante per il trattamento degli acciai permette la realizzazione di componenti assicurando altissima qualità, risparmio del materiale e tempi di produzione decisamente contenuti. Ottima l’applicazione nell’automazione industriale per il packaging e nella manifattura meccanica. A questa stampante si affianca la nostra 3D4BRASS che lavora l’ottone ed è un prodotto davvero innovativo. Si tratta della prima stampante 3D al mondo in grado di lavorare questo metallo. È adatta a realizzare prototipi per il settore delle valvole, ma è perfetta anche per il settore della rubinetteria perché permette di realizzare prodotti di altissima gamma con design particolari, impossibili da realizzare con altre tecnologie produttive. Infine, si inserisce molto bene anche nel settore di design e accessori per moda per produrre oggetti esclusivi a tiratura limitata e proteggere il prodotto da tentativi di contraffazione.

Questa vostra offerta sarà in mostra a 34.BI-MU. Cosa vi aspettate dalla manifestazione?

Abbiamo già partecipato a BI-MU e siamo stati molto soddisfatti della nostra presenza nell’area piùAdditive, patrocinata da AITA. In questo senso per noi BI-MU è unica. Qui incontriamo clienti con richieste di progetti chiavi in mano decisamente concreti. L’audience non è certo amatoriale, come accade invece, in altri eventi in Italia e anche all’estero. Intendiamoci: sappiamo bene che l’innovazione deve essere a disposizione di tutti e quindi ben vengano anche i curiosi, che sono presenti anche a BI-MU, ma si tratta di operatori legati all’industria o all’artigianato evoluto. A BI-MU troviamo un pubblico preparato e consapevole: espositori e visitatori, a cui proporre la nostra killer application. Per questo, nel biennio 2023-2024, è l’unica manifestazione a cui abbiamo deciso di partecipare in Italia e all’estero. Siamo pronti, non manca tanto: ci vediamo in BI-MU.

