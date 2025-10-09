Italia e Germania chiedono alla UE di rinunciare a sostenere solo le auto elettriche favorendo i cinesi. Von der Leyen deciderà a dicembre?

Ora non sono solo i costruttori a volerlo, ricredendosi rispetto al sostegno unanime dato in precedenza ai piani UE per lo sviluppo esclusivo delle auto elettriche. A chiedere una revisione delle politiche comunitarie sono due Paesi fondatori dell’Unione europea, Italia e Germania, che si sono fatti avanti con i rispettivi ministri Adolfo Urso e Katherina Reiche per chiedere a Ursula Von der Leyen di salvare il settore in crisi e optare per la neutralità tecnologica.

“L'Ue deve rispondere alla guerra ibrida di Mosca”/ Von der Leyen: “Nostro territorio va protetto”

E stavolta la presidente della Commissione europea potrebbe essere costretta a dar loro ascolto. Al prossimo incontro del Tavolo strategico sull’automotive continentale, spiega Pierluigi Bonora, giornalista de Il Giornale, esperto del settore automobilistico, Von der Leyen dovrà dare una risposta, per evitare quello che secondo l’assessore regionale Guido Guidesi, presidente dell’associazione che riunisce 40 regioni automotive d’Europa, rischierebbe di essere “il più grande suicidio economico della storia”. L’appuntamento è entro dicembre e stavolta non si potrà ancora prendere tempo come è stato fatto finora.

COSTI ENERGIA/ Tabarelli: ecco le mosse di Italia e Ue per ridurre le bollette delle imprese

Che peso ha la lettera di Italia e Germania a Ursula Von der Leyen?

Si tratta di una mossa importante, perché la Reiche è tedesca come la presidente della Commissione europea ed è un altro segnale di disapprovazione dell’operato del governo della UE. Un segnale negativo che, appunto, arriva dal Paese d’origine di Von der Leyen. Si tratta di un’iniziativa importante perché la Germania è stata piuttosto accondiscendente rispetto al Green Deal nel momento in cui è stato proposto, ora invece ha capito quali sono le conseguenze: costruttori in crisi, fabbriche che chiudono, lavoratori a casa. Mi riferisco a Volkswagen, Bosch, a ZF, a tutto il sistema industriale che fa capo all’automobile.

DIETRO ILARIA SALIS/ Meloni-Merz vs. Von der Leyen, il "pantano" del Ppe blocca la partita

Qual è la richiesta che arriva da Roma e Berlino?

Vogliono la revisione completa del Green Deal, come ormai si sente dire da oltre un anno. Ora si è arrivati alla fase decisiva, al momento in cui Ursula Von der Leyen non potrà più prendere tempo, fare promesse. Adesso ha in testa quest’altra trovata delle e-car, l’auto elettrica, ecologica ed economica che sarebbe accessibile a tutti. Intanto anche se viene varata ci vorranno almeno un paio d’anni per produrla. Ma poi, secondo quanto detto dal vice presidente esecutivo della Commissione europea Stephane Séjourné, questo nuovo veicolo costerebbe 15-20mila euro di listino base. Non è propriamente quello che si dice una macchina economica: dovrebbe costare 7-8mila euro al massimo.

Secondo alcuni anche la e-car sarebbe un assist alla Cina. E’ così?

Nel 2024 oltre la metà delle auto elettriche importate in Europa sono di provenienza cinese. Pechino è comunque in vantaggio su questa tecnologia. Il problema vero, però, è che non si può violare la libertà delle persone di scegliere il mezzo su cui muoversi.

Von der Leyen questa volta dovrà tenere in seria considerazione le istanze italo-tedesche?

Von der Leyen ha fallito in tutto, dovrebbe riporre le armi e salutare. Ormai è sconfessata, non soltanto per quanto riguarda il Green Deal, ma anche per il programma di riarmo da 850 miliardi in armi. Non è stata capace di mediare tra Russia e Ucraina, è debole come presidente.

Italia e Germania avevano annunciato che avrebbero preso un’iniziativa sul settore automotive, ma con loro inizialmente c’era anche la Francia. Come mai Parigi si è defilata?

In Francia c’è una crisi di governo che è anche una crisi di immagine e di presidenza. Per quanto riguarda l’automotive ha perso anche un punto di riferimento come Luca De Meo, ex ad di Renault, ora andato a lavorare nel settore del lusso, anche se pure lui ha fatto i suoi errori avallando la scelta esclusiva dell’elettrico. La Francia, comunque, ha troppi problemi politici per prendere un’iniziativa, è in una situazione di estrema incertezza, che potrebbe pesare anche sul futuro di Stellantis.

Cosa ha portato la Germania a un’iniziativa del genere?

Se si è mossa la ministra dell’Economia Reiche è perché le preoccupazioni per l’automotive sono ormai a 360 gradi. La Germania si è mossa perché ha capito che ne va ormai di tutto il settore legato alla produzione delle auto. In questo contesto vorrei sottolineare l’importanza dell’alleanza delle 40 regioni automotive europee guidata da Guido Guidesi, ingiustamente esclusa dal dialogo strategico sulle prospettive del comparto, voluto dalla stessa Von der Leyen.

Questa lettera accelererà i tempi di revisione della direttiva sulle auto green? Quando se ne riparlerà?

Entro dicembre è stato promesso un altro appuntamento per il dialogo strategico: dovrà essere l’incontro decisivo, nel quale bisognerà mettere da parte idee come quelle delle e-car e delle multe per chi non produce a sufficienza auto elettriche, rivedere completamente il piano europeo per l’automobile, puntare sulla neutralità tecnologica, che non vuol dire cancellare l’elettrico, ma aprire a tutte le soluzioni che permettono di ridurre le emissioni delle macchine.

Il settore automotive italiano cosa si aspetta?

So che la filiera italiana è arrabbiata. Come ha detto Roberto Vavassori, presidente di ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica nda), credo siano pronti anche a scendere in piazza per manifestare. Ci vuole un segnale forte.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI