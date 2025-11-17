Calderoli annuncia la firma sulle 4 pre-intese per l'Autonomia differenziata: le date per Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia (e le polemiche a sinistra)

NUOVO PASSO IN AVANTI SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: L’ANNUNCIO DI CALDEROLI E LE 4 FIRME PRONTE (CON GIÀ LE DATE)

Era stata promessa tra Pontida e la fine dell’anno, è giunta a ridosso delle Elezioni Regionali: la firma sulle pre-intese per l’Autonomia differenziata vede finalmente dopo anni dall’iniziale iter di legge una prima “messa a terra” per le prime Regioni coinvolte, ovvero Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. L’annuncio è stato dato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, soddisfatto per l’intesa giunta negli scorsi giorni con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Dopo i veti e i ritardi per un surplus di lavori richiesti sui LEP, la Lega con il Governo porta a termine un nuovo passo in avanti sul fronte dell’Autonomia differenziata per poter finalmente metter mano a quelle materie su cui Regioni e Governo dovranno poi accordarsi nei prossimi mesi: nello specifico, queste prime 4 pre-intese vertono su materie come protezione civile, coordinamento della finanza sanitaria, professioni e previdenza complementare.

Ognuna delle 4 firme che arriveranno tra il 18 e il 19 novembre 2025 sono frutto dei negoziati portati a termine da Calderoli e approvati dal Consiglio dei Ministri: è la conclusione dei lavori avviati negli scorsi mesi sulle prime materie che diverranno “concorrenti” tra le Regioni e lo Stato, prodromo del maxi progetto sull’Autonomia che ancora deve prendere il largo dopo tre anni di promesse, polemiche e percorsi rallentati.

Si parte martedì 18 novembre con la visita del Ministro Calderoli in Veneto presso Palazzo Balbi a Venezia per la firma con il Governatore uscente Luca Zaia, di fatto l’ultimo atto politico del “doge” che per 15 anni ha presieduto la giunta veneta: l’incontro alle 11 precede la simile visita del Ministro poco più tardi, alle ore 17, presso Palazzo Lombardia a Milano con la firma del Governatore Attilio Fontana.

Con il Referendum sull’Autonomia del 2018, Veneto e Lombardia sono state le prime due Regioni a mettere sul tavolo il tema federale, seguite poi dalle Regioni oggi amministrate da Alberto Cirio e Marco Bucci. Calderoli sarà a Torino mercoledì mattina alle ore 10, mentre a Genova nel Palazzo della Regione si recherà nel pomeriggio alle ore 14.

OPPOSIZIONI CONTRO IL GOVERNO PER LA FIRMA SULL’AUTONOMIA APPENA PRIMA DELLE REGIONALI

Secondo quanto sottolineato dalla nota del Ministero per gli Affari Regionali, la firma sulle 4 pre-intese è diretta conseguenza delle iniziative mosse dalle Regioni e in merito alle richieste di riprendere i procedimenti avviati nel 2017 «per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Davanti alla critica sollevata dal Presidente di Regione Calabria Roberto Occhiuto sul fatto che si tratta di meri accordi politici e che andranno valutate le intese nel merito delle materie non LEP (così da non generare squilibri tra Nord e Sud, ndr), è lo stesso Ministro Calderoli all’ANSA a rispondere direttamente: «non danneggio o favorisco nessuno, sono al lavoro per responsabilizzare l’intero Paese».

Il Governo aprirà un tavolo di confronto a breve con tutte le Regioni, a partire dalla Calabria, per poter mettere da parte «ogni ideologia, lavorando per il bene del Nord e del Sud, insomma per l’Italia intera». Non si placano però le polemiche dalle opposizioni, in quanto la firma in Veneto rappresenta a pochi giorni dalle Regionali un punto “da campagna elettorale” che non viene digerito dal Centrosinistra: Fico dalla Campania parla di un «blitz per indebolire il Mezzogiorno, uno schiaffo vergognoso».

Della stessa linea anche le critiche da Pd e AVS che non condividono le tempistiche e neanche il merito delle pre-intese sull’Autonomia: «è solo fuffa per future devoluzioni di materie che non si possono fare», contesta il gruppo M5s della Camera.

Secondo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, la firma ottenuta dal Governo con le prime 4 Regioni non è affatto un’improvvisazione per calcoli elettorali, ma emerge dopo 30 anni di battaglie sul federalismo e l’Autonomia: per il Governatore uscente del Veneto, quella di oggi (e di domani, con la firma che precederà il comizio finale del Centrodestra sulle Regionali venete) sono «giornate storiche».