Autonomia differenziata, oggi Conferenza Stato-Regioni/ Fontana: “sviluppo e unità”

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, OGGI CONVOCATA LA CONFERENZA STATO-REGIONI

È convocata per oggi 2 marzo alle ore 15 la Conferenza Stato-Regioni unificata dopo lo slittamento della scorsa settimana: tra i vari punti all’ordine del giorno, molto atteso il voto-parere sul Ddl Autonomia differenziata del Ministro Roberto Calderoli, specie dopo la richiesta di rinvio da parte del Presidente dell’Anci (che ha chiesto tempo per valutare bene il testo). Sull’ordine del giorno diffuso negli scorsi giorni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ravvisa «Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (DAGL – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – ECONOMIA E FINANZE)».

Lo scontro con sindacati e opposizioni negli scorsi giorni e le varie interlocuzioni anche con i Presidenti di Regioni del Sud-Italia, il Ministro Calderoli continua nell’opera di rassicurazione in merito alle conseguenze di un riforma – quella sull’Autonomia differenziata – che non avrà ripercussioni nefaste sull’unità del Paese, ma anzi darà pieno seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione datata anno 2001. «Finalmente basta centralismo che aveva impedito l’Autonomia differenziata prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione», ha spiegato il Ministro, oggi al centro delle discussioni con i Presidenti delle Regioni, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi lo scorso 2 febbraio dopo l’approvazione del Ddl Autonomia differenziata in CdM, «Sussidiarietà abbiamo provato a renderla centrale in questa riforma sull’Autonomia differenziata […] «L’esistenza di cittadini di Serie A e B è una realtà, in cui la sperequazione non riguarda solo le differenze tra Nord e Sud, ma anche tra diversi territori: un problema che va risolto e che non può essere attribuito all’ Autonomia differenziata, ma è frutto di una gestione centralista».

FONTANA E ZAIA, L’APPELLO ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI SULL’AUTONOMIA

Arrivando a Roma per la Conferenza Stato-Regioni, il Governatore del Veneto Luca Zaia ha salutato positivamente il voto di oggi sul ddl Autonomia differenziata: «Il lavoro sul disegno di legge sull’autonomia procede bene, il tutto nel rispetto della Costituzione. Questo processo, se fatto bene, tutelerá tutti i cittadini». Con una lettera al “Sole 24 ore” il Presidente di Regione Lombardia, appena rieletto, Attilio Fontana spiega nel dettaglio le richieste che le Regioni pongono sul piatto con la nuova riforma dell’Autonomia differenziata. «Si tratta di un’ottima occasione per esprimere alcune riflessioni su un tema che molto spesso non viene approfondito come invece meriterebbe. La Lombardia è una delle Regioni italiane che per prima ha evidenziato le grandi opportunità che questa riforma potrebbe offrire all’intero Paese», scrive il Governatore leghista.

Con il referendum del 2017 Lombardia e Veneto, i cittadini in stragrande maggioranza (95%) hanno espresso parere favorevole al tema centrale: «intraprendere iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione». Quello che Fontana continua a ribadire in questi mesi è che la Lombardia non intende creare una “difformità” rispetto ad altre Regioni d’Italia, ma l’esatto contrario: «Quella che vogliamo realizzare si muove nel solco della Costituzione e permetterà alle amministrazioni locali di gestire le proprie risorse meglio e con maggiore responsabilità. Una maggiore autonomia consentirà ai cittadini di individuare con più chiarezza la responsabilità delle scelte e di conseguenza esercitare con più forza il proprio giudizio con il voto». L’Autonomia differenziata che intende la Lombardia di Fontana intende salvaguardare l’unità nazionale, «e non dividere l’Italia, come sostiene erroneamente chi si oppone alla riforma». Non si lascia indietro nessuno ma anzi si stimola l’adozione di «politiche mirate alla crescita economica e allo sviluppo, adatte alle specifiche esigenze delle varie comunità locali». A titolo di esempio, Fontana sul “Sole 24” anticipa alcune delle azioni oggi da discutere in Conferenza Stato-Regioni: «contratti dei medici nelle zone della Lombardia dove c’è maggior richiesta, ovviando a un problema serio che le comunità locali stanno affrontando. E ancora: ad aumentare la qualità dei trasporti, ad innalzare i livelli di welfare e perché no, laddove possibile, anche a diminuire le tasse. Non chiediamo maggiori risorse e sentiamo anche noi l’esigenza di definire i Livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini italiani». La richiesta finale è molto semplice: «Chiediamo però con forza di poter gestire in autonomia le risorse che già oggi lo Stato spende in Lombardia per le funzioni che saranno man mano trasferite, come previsto dalla Costituzione».











