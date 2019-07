Autonomia, fumata nera Governo/ Tensione Lega-M5s: in programma nuova riunione lunedì

Autonomia, «fumata nera dal vertice di Governo»: così l’Adnkronos al termine della lunga riunione che ha visto protagonisti i ministri di Lega e Movimento 5 Stelle, ancora distanti dall’accordo definitivo. «Ci sono alcuni aspetti da definire in alcuni ministeri, come ad esempio l’Istruzione», fanno sapere fonti di Governo, che tengono a precisare che il vertice si è svolto in un «clima collaborativo» e che «sono stati affrontati e in gran parte superati i principali nodi sul piano delle risorse finanziarie». L’agenzia evidenzia che sarebbe stata raggiunta un’intesa per introdurre il fondo di perequazione (meccanismo che consenta di raccogliere e ripartire tra tutte le regioni eventuali extra gettiti), con il ministro per il Sud Barbara Lezzi che ha brevemente commentato: «Stiamo costruendo una proposta che rispetti tutto il dettato costituzionale. Ci riaggiorniamo a lunedì. Abbiamo raggiunto la quadra su alcuni aspetti e stiamo ragionando su altri».

AUTONOMIA, NUOVO VERTICE LUNEDI’

Un altro commento ufficiale è arrivato da Stefano Buffagni, sottosegretario M5S agli Affari regionali: «Si lavora, si lavora… stiamo parlando di temi importanti, di cose che possono influenzare la vita delle persone e quindi credo sia importante prendere tempo». Nonostante il mancato accordo filtra ottimismo dall’esecutivo, con la data dell’8 luglio che potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca tanto attesa. Matteo Salvini, in pressing sull’autonomia da diversi mesi, aveva commentato prima di entrare a Palazzo Chigi: «Il mio testo è pronto da mesi. Sottrarre il tema all’esame del Parlamento? No, no, no, il Consiglio dei ministri dovrà approvare un’intesa che poi dovrà essere sottoposta alle Regioni, perché le Regioni che sono protagoniste devono dire sì o no, e poi il Parlamento potrà discutere. Ci sono le commissioni che possono approfondire, possono suggerire, possono modificare, per carità di Dio», riporta Libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA