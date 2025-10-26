Giorgetti in Veneto per sostenere Stefani rilancia i temi (e le risorse) dell'Autonomia differenziata: novità su Lep e federalismo fiscale, ecco quali

RISORSE SBLOCCATE PER IL FEDERALISMO FISCALE: SULL’AUTONOMIA “SERVE PAZIENZA”

Sebbene servirà ancora pazienza per ottenere il pieno percorso dell’Autonomia differenziata, tanto in Veneto quanto nelle altre Regioni che hanno già avanzato la richiesta sulle materie da “differenziare”, il passo lanciato dal Governo Meloni con la nuova Manovra di Bilancio fa sorridere i sostenitori del federalismo fiscale.

Lo ha spiegato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, corso in Veneto per sostenere la candidatura alle prossime Regionali 2025 di Alberto Stefani, ribadendo le novità in materia di Autonomia oltre a chiedere «pazienza e impegno» ai tanti sostenitori del percorso autonomia nel Veneto fino ad oggi “feudo” della Lega di Zaia. Come riporta il “Corriere della Sera” nell’edizione di Verona, la visita di Giorgetti serve anche per annunciare la copertura in Finanziaria dei primi Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni) su sanità, insegnanti di sostegno e ambiti territoriali sociali.

«Se fosse per me», ha esordito il capo del MEF giunto in Veneto, l’Autonomia sarebbe da provare entro l’anno in quanto principio cardine della Lega, scritto nel programma del Centrodestra: «non è semplice però e il percorso è ancora lungo», dice schiettamente Giorgetti, aggiungendo come siano comunque in corso i vari passaggi per ottenerla pienamente, proprio definendo il sistema dei Lep per i vari iter autonomisti futuri. Si procede con pazienza «ma bisogna non scoraggiarsi e rimanere determinati», chiede il Ministro dell’Economia davanti alla platea giunta per Stefani, tra l’altro primo relatore della Legge Calderoli sull’Autonomia in Parlamento.

IL SOSTEGNO DI GIORGETTI AL VENETO, IL PLAUSO (E LE SPERANZE) DI STEFANI

Un passaggio in particolare è quanto andrebbe maggiormente sottolineato del discorso fatto da Giorgetti in Veneto, che parla sì ai pro-Autonomia ma che inquadra la vicenda da un profilo più “centrale”, delle istanze che dovrà tener conto lo Stato negli anni a venire. Il punto sui Lep è infatti capire per bene quali siano davvero i livelli essenziali delle prestazioni: il lavoro non è definito ed è su questo che avverranno le principali verifiche nelle interlocuzioni tra Regioni e Stato in merito alle richieste di Autonomia differenziata.

Secondo Giorgetti, il lavoro che sta portando avanti il Ministro Calderoli nel merito dei Lep è importante e fiducioso, «abbiamo un impegno che abbiamo preso con le regioni» e dunque entro fine Legislatura si arriverà alla piena messa in campo della riforma approvata dal Parlamento: il sostegno a Veneto e Lombardia che prime tra tutte hanno avanzato le richieste sulle materie da “autonomizzare” è pieno, anche se l’impressione è che si possa giungere ad un dialogo molto fitto su cosa sarà e cosa non sarà “essenziale” nei vari Lep.

Nel frattempo però, l’inserimento dei primi Lep “territoriali” in Manovra rappresenta uno snodo importante per chi sostiene il federalismo fiscale, in primis il Veneto del candidato leghista Stefani: «la riforma è epocale» in quanto permette di stoppare i trasferimenti dallo Stato alle Regioni, invertendo la procedura e trattenendo parte delle tasse direttamente in Veneto così come negli altri territori “virtuosi” nella gestione di determinate materie.

Come ha spiegato lo stesso Stefani nell’incontro con Giorgetti – riportato dal “CorSera” – si passerà con questa riforma sostenuta in Manovra «da una finanza derivata a una finanza territoriale». Una Autonomia ancora “grezza” (perché senza risorse aggiuntive) ma dove il principio della sussidiarietà torna ad essere capitale: «il mio modo di far politica, vicino ai territori, alle imprese e alla gente», conclude il candidato del Centrodestra a sostituire Luca Zaia alla guida del Veneto.