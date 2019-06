Autonomia, non c’è accordo Lega-M5s/ Non va in Cdm: ira Salvini, lascia la riunione

Autonomia, il testo non approderà domani in Consiglio dei Ministri: nulla di fatto nel corso del vertice di tre ore a Palazzo Chigi, braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si riaggiorneranno in una nuova riunione sul tema in programma mercoledì 3 luglio 2019. Salvini ed il Carroccio non nascondono un certo risentimento: «Nemmeno un centesimo in meno alle regioni del Sud ma meno burocrazia, più efficienza. Dobbiamo superare la resistenza di qualche burocrate di Stato», fanno sapere fonti leghiste. Fumata nera, dunque, nel corso del summit al quale hanno preso parte anche la ministra per gli affari regionali Erika Stefani, il viceministro all’economia Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario agli affari regionali, Stefano Buffagni.

AUTONOMIA, BRACCIO DI FERRO LEGA-M5S

Matteo Salvini ha lasciato la riunione prima della fine, un clima di alta tensione che ha avuto come conseguenza il rinvio dell’autonomia a data da destinarsi, a differenza di quanto preventivato nelle scorse ore (autonomia in Cdm il 26 giugno, ndr). Intervenuto a Cartabianca, il ministro dell’Interno ha spiegato: «C’è ancora qualche discussione a livello di qualche burocrazia ministeriale: a Roma è piena di burocrati che piuttosto di cedere una matita o un pennarello dicono solo no. Lavori in corso». «Bisogna fare le cose per bene, noi siamo pronti» ha sottolineato il segretario federale della Lega, evidenzia Adnkronos: il Movimento 5 Stelle continua a fare muro, per il momento il pressing della Lega non sfonda la resistenza grillina. Dopo il tema della revoca della concessione ad Autostrade, un altro nodo da sciogliere: clima rovente nell’esecutivo gialloverde…

© RIPRODUZIONE RISERVATA