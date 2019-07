Autonomia, rottura totale Lega-M5s/ Caos scuola, Salvini “così si torna indietro”

È rottura totale all’ennesimo vertice di Governo sull’Autonomia Differenziata: lo strappo forte già era stato anticipato ieri dopo le parole del vicepremier Di Maio che parlavano di non voler «spaccare il Paese in due» specialmente sul fronte della scuola. I dati allarmanti poi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio avevano fatto il resto preparando una vigilia molto tesa in seno ad un Governo già piuttosto spaccato su altri temi (salario minimo, decreto sicurezza bis e da ieri anche il caso dei Fondi presunti dalla Russia per la Lega). Stamattina però il tavolo si è rotto in maniera netta, con le fonti della Lega che danno un Salvini furioso con gli alleati di Governo «Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l’opposto. Invece di andare avanti, si torna indietro». Netta è poi anche la replica del M5s che con altre fonti arrivate alla stampa assiepata fuori da Palazzo Chigi rilancia «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al centro-Sud. Per il M5s è totalmente inaccettabile. Una simile proposta spaccherebbe il Paese e la consideriamo discriminatoria e razzista. Impedirebbe ai giovani di emanciparsi, alla famiglie di mandare i figli a studiare in altre università. Diventerebbe difficile e costoso anche prendere un treno da Roma e Milano».

ROTTURA SU AUTONOMIA: STEFANI “SE HANNO CAMBIATO IDEA LO DICANO”

Il leader della Lega Matteo Salvini, pare presente al vertice assieme a Conte e Di Maio e altri Ministri, ha poi sbottato «se c’è qualcuno che sabota, qualcuno che l’autonomia non vuol farla… Allora si parli chiaro». Controreplica durissima anche del leader M5s uscendo da Palazzo Chigi «il tavolo sull’autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l’unità della scuola così come l’unita nazionale». Passano poi qualche minuto ed esce anche il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, la diretta interessata al tema dell’Autonomia Differenziata: scura in volta, attacca subito «Niente esito positivo dal vertice di Governo: si è negato il principio base sulla scuola e l’istruzione, qui qualcuno ha cambiato idea però lo devono dire altrimenti non si va avanti». Risponde poi nel merito delle critiche grilline, «nessuna gabbia salariale, strumenti esistono già nel nostro ordinamento. Vogliamo dare voce alle richieste dei territori e dei cittadini» e poi lancia un appello: «spero ci sia un ripensamento del 5Stelle sulle loro posizioni. Devono dire cosa vogliono fare, se vogliono o non vogliono l’Autonomia. Non ci sono altre strade». Primo commento dal Governatore del Veneto Luca Zaia è altrettanto furibondo come il suo leader di partito: «Siamo davanti a una farsa, un’autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l’autonomia verso l’agonia. Sappiano però che, finché ci sarò io, l’autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti». A provare a riunire i cocci di una maggioranza dilaniata ci pensa il Premier Conte che al termine del tavolo “sospeso”, fa sapere in una nota «Si va avanti sull’autonomia, ma stando attenti a salvaguardare a salvaguardare l’unità del Paese e la Costituzione»

