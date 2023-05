Autori di Amici choc/ “Collaborare con Maria De Filippi? E’ una sfida perchè…”

Autori di Amici, svelano i retroscena del talent show: le rivelazioni

Mauro Monaco e Luca Zanforlin sono nomi che il grande pubblico non conosce, ma sono loro a muovere le fila di Amici uno dei talent show più amati di sempre. Il duo di autori si occupa della gestione del programma e degli allievi e lavorano da anni a fianco di Maria De Filippi.

Ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, Mauro e Luca svelano alcuni retroscena sulla complessa macchina di Amici e sul suo funzionamento: “Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la “Bibbia”, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo”. Gli autori spiegano poi l’obiettivo reale del talent show: “Raccontare i ragazzi e la generazione che rappresentano mentre viene mostrato il loro talento”. Monaco e Zanforlin hanno poi svelato come gli allievi siano cambiati nel corso del tempo: “Alessandra Amoroso si trovava in difficoltà per la prima volta davanti a una telecamera, oggi gli allievi che vengono scelti sono più consapevoli“.

Autori di Amici parlano di Maria De Filippi: “con lei continui cambi di scaletta”

Mauro Monaco e Luca Zanforlin, autori di Amici, hanno raccontato ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni come sia lavorare a stretto contatto con Maria De Filippi: “Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei.”

Gli autori aggiungono: “Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre“.

