Grande Fratello 2025 tra critiche e sospetti: autori copiati da Signorini? Parpiglia svela tutta la verità.

Non è partita al meglio la nuova edizione del Grande Fratello 2025, o meglio, non senza critiche. Se gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative, tante restano le domande dei telespettatori sulla trasmissione, una delle quali riguarda proprio gli autori del reality: c’è chi si chiede se siano gli stessi di Alfonso Signorini dato che sono state notate certe incredibili somiglianze con le ultime edizioni.

Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: "Me ne vado"/ Cos'è successo nella notte

Durante il corso della prima puntata, infatti, gli utenti hanno commentato live facendo notare che alcune scelte potrebbero essere un po’ troppo simili a quelle che avrebbero fatto gli autori di Signorini, ad esempio la Kiss Cam, giudicata da tanti come superflua e inutile. Forse il pubblico si aspettava una rottura più marcata rispetto al passato, ma sorpresa delle sorprese, Gabriele Parpiglia ha svelato tutto rispetto alla questione autori.

Simone De Bianchi e la separazione dei genitori al Grande Fratello/ "Papà lo sento poco, con mamma..."

Grande Fratello 2025, gli autori sono gli stessi di Signorini? Scoppia la polemica

Durante un box domande, Gabriele Parpiglia ha risposto ad alcuni fan e agli interrogativi durante la live della prima puntata del Grande Fratello 2025. Ecco cosa gli ha chiesto un utente: “Secondo me segue troppo i consigli di Signorini… come puntare subito sul flirt“. Il giornalista ha risposto così: “Fidati no. Gli autori che aveva portato signorini tra cui quello che mi ha fottuto il posto in modo subdolo (mio ex amico) sono stati spediti a…. o a funghi“. Secondo Parpiglia, dunque, è fuori pericolo che siano rimasti i vecchi autori, scelta forse vincente, o forse no, ma del resto inevitabile.