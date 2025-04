Recentemente l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha ricevuto le importanti e prestigiose certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 da parte dell’ente – tra i più importanti al mondo in questo settore – DNV come forma di riconoscimento per l’impegno dell’autorità nel garantire processi gestionali efficienti e nel perseguire un business ambientalmente sostenibile: ha presenziato alla premiazione il segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Luca Lupi, alla presenza del Sales Manager dentro Centro e Sud Italia e del Sales Area Manager di DNV Gregorio Orlandi e Michele Intreccialagli.

Nel dettaglio, la certificazione ISO 9001 ricevuta dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ne attesta l’efficienza operativa e gestionale, oltre alla capacità di rispettare le esigenze e gli interessi degli stakeholder e la ISO 14001 certifica l’impegno dell’Autorità nei confronti dell’ambiente, tra la decarbonizzazione e la transizione energetica anche a fronte di un sempre più elevato volume di transiti all’interno dei porti che gestisce; attestando – insomma – che i porti siciliani sono snodi sempre più importanti per l’economia mediterranea e lo sviluppo delle aree che collegano.

Luca Lupi (Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale): “D’ora in poi continueremo con gli investimenti sui porti siciliani”

Non a caso, commentando la premiazione il segretario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Luca Lupi ha ricordato che la sua missione è quella di “rendere i porti della Sicilia occidentale (..) veri e proprio motori di crescita economica e culturale“, oltre che ovviamente “infrastrutture funzionali“: i due riconoscimenti – ha continuato – sono la chiara testimonianza dell’importante lavoro svolto “dall’Authority” con “pragmatismo e visione strategica“; mentre sul futuro promette che “continueremo a investire” per rendere ancora più efficienti, digitali e sostenibili i porti siciliani.

Dal conto suo – invece – l’Amministrazione Delegato della Business Assurance italiana di DNV Massimo Alvaro che ricordato che le certificazioni conferite all’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale sono dei veri e propri “standard internazionali” nel testimoniare “l’impegno costante” e la “rigorosa attenzione ai dettagli” di un’impresa, conferiti grazie ai “sistemi di gestioni efficienti” e “alle tutele dell’ambiente” adottate dall’Autorità in un vero e proprio “approccio sistemico e proattivo” che rende i porti siciliani un “modello di eccellenza” in tutta l’area marittima mediterranea.