Autostrada A4, inaugurata quarta corsia dinamica/ Fontana: “Migliorerà la qualità della vita”

E’ stata ufficialmente inaugurata la quarta corsia dinamica lungo l’autostrada A4. Nella giornata di oggi, alla presenza del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nonché del ministro Matteo Salvini, dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi e dei sindaci dei territori interessati, è scattata la sperimentazione di un nuovo sistema che permetterà di far defluire meglio il traffico in una delle autostrade tipicamente più trafficate d’Italia. “Nuovi interventi che vengono realizzati per migliorare la mobilità – le parole del governatore Fontana, come si legge su Lombardianotizie.online – e quindi la qualità della vita dei nostri cittadini. Finalmente, anche grazie al cambio di passo di questo Governo e in particolare del Ministero delle Infrastrutture, possiamo raccogliere quei frutti che, non ci sono dubbi, renderanno più scorrevole uno dei nodi più difficili e più complessi di tutta la circolazione che gravita intorno a Milano”.

Fontana ha aggiunto: “Compiamo un ulteriore passo avanti che coniuga infrastrutture, innovazione e tecnologia per affrontare il problema in modo più sistemico. Il tema della mobilità ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della nostra regione”. E ancora: “Presto partiranno i lavori della Pedemontana. Si apriranno quei cantieri che sono una risposta importante, oltre che utile, dal punto di vista trasportistico. Un’azione simbolica, perché si tratta di un’infrastruttura di cui parla da 30-40 anni e che finalmente riusciremo a completare. Spero che anch’essa contribuirà a ridurre il peso del traffico sull’intero sistema stradale del nostro territorio”.

AUTOSTRADA A4, INAUGURATA QUARTA CORSIA DINAMICA, TERZI: “MIGLIORERA’ LA SICUREZZA”

Fontana, presente all’inaugurazione della quarta corsia dinamica in autostrada A4, ha concluso: “Uno dei primi obiettivi che abbiamo voluto darci per questa legislatura è quello di fare in modo che tutti i territori della nostra regione possano essere connessi e raggiungibili in maniera più semplice e agevole”. Sulla questione si è espresso anche l’assessore Terzi, che ha spiegato: “Dobbiamo partire dall’assunto che il traffico non si può miracolosamente azzerare. E quello che possiamo fare è cercare di gestirlo al meglio per renderlo più sostenibile”.

L’assessore lombardo ha fatto notare che le code possono causare criticità anche dal punto di vista ambientale e sociale, di conseguenza rendere il traffico più fluido “Significa garantire più sicurezza in un tratto congestionato come questo dell’A4, percorso soprattutto da mezzi pesanti. Dobbiamo lavorare per incrementare e favorire le possibilità di movimento alle persone e alle merci, permettendo così al territorio di continuare a crescere e di farlo in maniera sostenibile a 360° dal punto di vista ambientale, sociale e anche economico”. La quarta corsia dinamica consiste nel rendere la corsia di emergenza, appunto la quarta corsia, percorribile in caso di alto volume di traffico: tramite un sofisticato sistema informatico e appositi segnali, verrà comunicata di volta in volta l’apertura o la chiusura della stessa corsia. Il tratto interessato dell’Autostrada A4 è quello che va da Cormano a Viale Certosa.











