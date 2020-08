Autostrade, De Micheli: “Slitta accordo con Aspi”/ “Mercoledì nessuna firma”

Dossier Autostrade, il ministro Paola De Micheli fa il punto della situazione ai microfoni di Agorà. La titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture oggi è intervenuta ai microfoni del programma in onda su Rai 3 ed ha annunciato lo slittamento dell’accordo con Aspi. Si allungano i tempi in vista della firma dell’accordo negoziale tra la concessionaria Autostrade per l’Italia ed il Governo: «Definiremo gli aspetti tecnici, non credo che la firma sarà già mercoledì». Ricordiamo che l’intesa definirà l’ingresso di Cdp (Cassa depositi e prestiti) in Aspi, con l’uscita di Atlantia e dunque della famiglia Benetton. «Penso che l’impianto che stiamo definendo in questi giorni vada nella direzione richiesta dalle famiglie delle vittime», ha aggiunto l’esponente Pd.

AUTOSTRADE, LE PAROLE DEL MINISTRO DE MICHELI

Paola De Micheli ha poi aggiunto ai microfoni di Agorà che l’obiettivo è quello di recuperare tante risorse per mettere a punto la rete autostradale: «Questo è l’obiettivo del Governo, queste risorse le metterà il concessionario Autostrade per l’Italia e, dal decreto Genova in poi, abbiamo sistemato progressivamente tutta una serie di interventi che consentono allo Stato di controllare, e dunque impedire, che non ci siano arricchimenti non derivati da una efficiente e buona gestione delle autostrade». Il ministro dei Trasporti ha poi concluso il suo intervento: «Alla fine credo che le famiglie delle vittime alla fine possano toccare con mano quanto equilibrio e rigore abbiamo utilizzato nelle decisioni».



