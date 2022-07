Autostrade, traffico in tempo reale 9 luglio 2022/ Incendio sulla A1, coda di 2 km

In occasione del weekend che è cominciato nelle prime ore di sabato 9 luglio 2022, molti italiani si sono messi in macchina per trascorrere le vacanze lontano da casa: il bollettino del traffico in tempo reale di Autostrade per l’Italia rivela però che in molti sono rimasti imbottigliati sulle principali arterie stradali nazionali. Le code sono numerose in diverse zone del Paese.

Quella che sta creando maggiori problemi è sulla A1 Milano – Napoli ed è stata causata da un mezzo pesante in fiamme. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 468. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorsi con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità. La coda che si è formata intanto è di 2 km. Anche sulla A4 Brescia – Padova si registrano rallentamenti a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli tra lo Svincolo Verona Sud e lo Svincolo Verona Est in direzione Venezia.

Autostrade, traffico in tempo reale 9 luglio 2022: le ultime notizie

Il report sul traffico odierno di Autostrade per l’Italia mostra inoltre delle code sulla A9 Lainate – Como Chiasso per quanto concerne le uscite Como Grandate in direzione Lainate ed in direzione Svizzera. Una coda di 1 km per traffico intenso si registra di alla Barriera di Rosignano sulla A14 Genova – Roma. Lo stesso è accaduto sulla A23 Udine – Treviso tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato. Code a tratti invece tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Diramazione Ravenna sulla A14 Bologna – Taranto.

Per quanto riguarda i tratti delle autostrade non gestiti direttamente, si segnala inoltre del traffico in tempo reale per oggi, sabato 9 luglio 2022, sulla A22 Carpi – Modena. Una coda di ben 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla stessa arteria stradale si registra inoltre traffico rallentato tra San Michele e Ala Avio e tra Affi e Trento Sud.











