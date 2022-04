Autostrade traffico live e previsioni Pasqua 2022/ Si temono code in tutta Italia

Autostrade traffico live e previsioni Pasqua 2022: flussi intensi

Arriva Pasqua 2022 e il traffico nelle autostrade sarà serrato: le previsioni non sono ottimistiche. Quest’anno, infatti, le misure anti-Covid emanate dal Governo hanno sostanzialmente lasciato libera la popolazione di spostarsi: sì alle gite fuori porta e in caso di pranzi a ristorante sarà necessario soltanto il Green Pass. È per questo motivo che in molti hanno scelto di uscire dalla città per recarsi altrove. I flussi saranno dunque intensi, in particolare sugli assi Nord-Sud del Paese: è “bollino rosso” praticamente ovunque.

Gli esperti hanno consigliato ai cittadini di mettersi in viaggio la mattina del mercoledì antecedente alla Pasqua 2022, ma non tutti – per questioni lavorative e non – hanno potuto rispettare queste indicazioni: per coloro che hanno in programma delle partenze last minute è dunque arrivato il momento di dare un’occhiata alle previsioni del traffico live. Un modo per evitare in tempo reale, nei limiti del possibile, i tratti più affollati.

Autostrade traffico live e previsioni Pasqua 2022: i tratti da bollino rosso

I tratti delle autostrade da “bollino rosso” secondo le previsioni del traffico live per Pasqua 2022 sono numerosi. Le stime di Federalberghi parlano infatti di oltre 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere fuori porta le festività. È previsto parecchio caos, in tal senso, sulla A1 Milano – Napoli per coloro che si spostano da Nord a Sud. Da monitorare inoltre quei tratti in cui sono in atto cantieri, come ad esempio su A26 e A10. Maggiori dettagli saranno ad ogni modo costantemente disponibili sul sito di Autostrade per l’Italia.

Da considerare infine anche i divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Per quanto concerne la giornata di Pasqua, domenica 17 aprile, sono previsti i consueti fermi programmati, per cui non troveremo mezzi pesanti in circolazione dalle 9.00 alle 22.00. Lo stesso accadrà per Pasquetta, lunedì 18 aprile. Per coloro che rientrano, invece, martedì 19 aprile, il divieto sarà in vigore solo la mattina, dalle 9:00 alle 14:00.











