AUTOSTRADE TRAFFICO E PREVISIONI PASQUA 2024/ Code a tratti dalla A4 fino alla A23: la situazione live

Ci avviciniamo sempre di più all’orario dell’atteso pranzo di Pasqua, ma proprio in queste ore potrebbe darsi che qualcuno sia stato costretto (vuoi per lavoro, o per visitare dei parenti in un città fuori porta) a solcare la autostrade italiane, s0ggette in parte ad un intenso traffico. Differentemente dalle previsioni, infatti, sono parecchi i tratti autostradali sui quali si rilevano code, dovute in parte ad incidenti, in parte alle condizioni meteo precarie (specialmente nel Nord) ed in parte anche ai lavori che riducono le corsie disponibili alle auto.

Stando a quanto il porta il sito di autostrade per l’Italia, sono, infatti, sette i tratti sui quali in traffico è particolarmente intenso, quasi tutte nel Nord, tra Lombardia ed Emilia, ma anche con un singolo evento nel Centro della penisola. Nello specifico, si rilevano code sulla A4 Milano-Brescia, precisamente dal km 126,2 del tratto Milano-Sesto in direzione Trieste, dal km 136,5 sul tratto Sesto-Coromano e dal km 129,9 tra Coromano e Milano (entrambi in direzione Torino).

Code a tratti nel primo pomeriggio di Pasqua anche sull’autostrada A8 Milano-Varese in direzione Varese, sia dal km 5,6 (Milano-Castellanza), che dal km 41,9 sullo svincolo per il Lago. Traffico intenso anche sulla A9 Lainate-Como Chiasso a causa dei lavori al km 33 (Como) e al km 39,4 (Como-Chiasso) in direzione della Svizzera. Rallentamenti, invece, sulla A11 Firenze-Pisa Nord al km 16,8 in direzione Pisa; ma anche sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, al km 22,2 (altezza di Bologna San Lazzaro). Infine, è stato segnalato traffico intenso anche su alcuni tratti non di competenza di Autostrade per l’Italia, come nel caso della A22 Brennero-Modena (al km 18 in direzione Brennero), oppure sulla A24 Roma-Teramo (km 2,2 e km 4,9). (agg di Lorenzo Drigo)

A Pasqua 2024 come è la situazione del traffico nelle Autostrade: situazione da bollino rosso…

Tanti italiani nel weekend di Pasqua 2024 hanno deciso di lasciare casa, sfruttando le ferie per passare qualche giorno fuori. Che sia una città d’arte, un borgo medievale, un luogo nel mezzo della natura incontaminata o ancora un posto di mare, quel che è certo è che oggi sono tantissimi gli automobilisti sulle strade italiane, pronti a raggiungere la destinazione delle proprie vacanze. Andiamo allora a vedere qual è la situazione del traffico live sulle autostrade e le previsioni di Pasqua 2024. Il peggio è passato: i giorni segnati in rosso, ovvero venerdì 29 e sabato 30 marzo 2024, li abbiamo infatti alle spalle.

Tantissimi italiani si sono mossi infatti tra venerdì e sabato, mentre oggi, la domenica di Pasqua, la situazione è meno caotica. Ricordiamo che per tutto il weekend è previsto il blocco dei mezzi pesanti al fine di non intralciare ulteriormente la circolazione già particolarmente congestionata per via dei tanti spostamenti da Nord a Sud, alla ricerca di qualche giorno di relax e divertimento. Dunque sulle strade dovremmo incontrare, oggi ma anche domani così come è stato nei giorni passati, solamente automobili.

Autostrade traffico live a Pasqua 2024: la situazione della viabilità

Il tempo instabile e il calo delle temperature stanno caratterizzando questo weekend di Pasqua 31 marzo e 1 aprile 2024. Nonostante ciò, gli italiani non hanno abbandonato l’idea di partire e passare qualche giorno fuori, in città d’arte, luoghi di mare, in un agriturismo in campagna, in montagna e così via. Come abbiamo già visto, le previsioni del traffico live per le autostrade le previsioni di Pasqua 2024 vedevano come giorni ‘rossi’ il venerdì e il sabato. Oggi la situazione è più tranquilla con tanti italiani che hanno già raggiunto le loro destinazioni.

Attenzione, però, alla giornata di domani. Come di consueto, chi decide di passare il weekend di Pasqua fuori, rientrerà proprio lunedì sera, al termine della Pasquetta. Ecco allora che domani potrebbero esserci, sulle autostrade italiane e sulle strade più battute, file chilometriche, soprattutto negli orari di punta come quello del tardo pomeriggio. I viaggiatori saranno infatti portati a rientrare nelle proprie case proprio al termine della giornata, per arrivare in serata e poi ricominciare, da martedì, con la routine lavorativa. Lunghe code potrebbero esserci anche proprio martedì mattina, per chi ha scelto una destinazione vicina a casa e dunque rientrerà proprio all’ultimo minuto.











