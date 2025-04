E’ ufficialmente cominciato il weekend di Pasqua 2025 di conseguenza possiamo andare a controllare il traffico sulle autostrade e le previsioni per questo lungo ponte che per alcuni si chiuderà il giorno di Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo, 21 aprile, mentre per altri proseguirà per tutta la settimana e anche oltre. Ovviamente, come da tradizione, saranno milioni gli italiani che si metteranno in viaggio sulle autostrade per queste festività pasquali, soprattutto approfittando della lunga chiusura delle scuole e del fatto che la Pasqua 2025, arrivando “tardi”, garantirà un bel clima (o almeno si spera).

Molti sono già partiti quindi ieri pomeriggio/sera, mentre gli ultimi viaggiatori si metteranno in auto fra la giornata di oggi e quella di lunedì. Quella di oggi sarà ovviamente una giornata molto caotica per quanto riguarda il traffico sulle autostrade, sin dalle prime ore del mattino, visto che sono molti quelli che si sono messi in viaggio all’alba, per godersi l’intera giornata al mare o magari in montagna o in una città d’arte.

TRAFFICO AUTOSTRADE PASQUA 2025: GIORNATE E TRATTE A RISCHIO CAOS

Lunedì sera, sarà invece una giornata da bollino rosso per tutti coloro che rientreranno a casa e che martedì riprenderanno a lavorare. Ma quali saranno le autostrade dove il traffico sarà più intenso? Attenzione alla Milano-Napoli, quindi l’Autostrada A1 che collega il nord alle regioni tirreniche. Occhio anche al versante opposto, l’A14 da Bologna a Taranto, la rete che collega l’Emilia Romagna alla Puglia passando da Marche, Abruzzo e Molise.

Situazione simile anche al nord-est, soprattutto sull’Autostrada A22 del Brennero nonché la Milano-Venezia, che porterà i viaggiatori in Veneto, Friuli Venezia Giulia e oltre i confini. Il consiglio, quindi, per chi può, è di evitare di mettersi in moto nelle ore più trafficate, di conseguenza potreste pensare alla sera di oggi, sabato 19 aprile 2025, così come a quella di domani, 20 aprile 2025 e giorno di Pasqua.

TRAFFICO AUTOSTRADE PASQUA 2025, LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE

Prima di mettersi in auto è sempre bene fare un controllo base alla vettura, a cominciare da pressione delle gomme, liquido dell’olio nel motore e livello del carburante, tenendo conto che solitamente benzina e gasolio sono più care in autostrada. Coloro che invece sono in possesso di un’auto elettrica approfittino, se possono, della ricarica domestica, partendo con la vettura con la maggiore autonomia possibili, di modo da evitare più soste lungo il tragitto.

Chi dovesse intraprendere un lungo viaggio, invece, è bene che si fermi più volte e se si viaggia di notte meglio fermarsi al minimo segnale di calo dell’attenzione per evitare il peggio. Ricordiamo, prima di congedarci, che quella di oggi pomeriggio sarà una giornata da Bollino Rosso, con traffico intenso sulle autostrade e possibili code, mentre in serata il bollino sarà giallo. Giallo anche previsto per tutta la giornata di domani, Pasqua 2025, mentre come detto sopra, sarà rosso la sera del Lunedì dell’Angelo per coloro che rientrano in città.