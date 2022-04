Autostrade traffico live e previsioni Pasquetta 2022/ La situazione da nord a sud

Autostrade traffico live: i rientri dalle vacanze e le code per le gite di Pasquetta 2022

Pasquetta è l’occasione giusta per trascorrere qualche ora in compagnia di amici o persone alle quali si vuole bene, per dedicarsi ad un po’ di spensieratezza e fare magari una gita fuori porta. Tanti italiani, oggi 18 aprile, sceglieranno di trascorrere fuori la giornata, magari in montagna o al mare o ancora in una città d’arte. Inoltre saranno milioni anche le persone che proprio oggi rientreranno dalle vacanze, dopo aver trascorso fuori qualche giorno in occasione delle vacanze pasquali. A preoccupare chi dovrà muoversi è certamente la situazione sulle autostrade: vediamo allora le previsioni del traffico live nella giornata di Pasquetta 2022.

In occasione delle festività pasquali è stato rimodulato il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi industriali. Non potranno circolare quelli con massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate. Le limitazioni sono cominciate venerdì 15 aprile, con il divieto in vigore dalle 14.oo alle 22.00. Alla vigilia di Pasqua, stop dalle 9.00 alle 16.00. Per la giornata di Pasqua lo stop è stato dalle 9.00 alle 22.00 mentre per oggi, Pasquetta 2022, stop al medesimo orario. Questo vorrà dire che in autostrada non troveremo mezzi dalla massa superiore a 7.5 tonnellate.

Autostrade traffico live: la situazione a Pasquetta 2022

Come abbiamo visto, le previsioni del traffico live per le autostrade a Pasquetta 2022 ci parlano di uno stop per i mezzi pesanti superiori a 7.5 tonnellate. Questo servirà anche a favorire lo scorrimento dei veicoli in rientro dalle vacanze pasquali. Indipendentemente da questo, le previsioni dicono che sarà un traffico da bollino rosso quello che vedremo sulle strade e autostrade d’Italia nel giorno di Pasquetta 2022. Infatti, secondo le previsioni di Federalberghi, sono circa 14 milioni gli italiani che hanno approfittato delle vacanze di Pasqua per passare fuori qualche giorno.

I consigli che arrivano dagli esperti ci dicono di evitare, se possibile, di rientrare nella giornata di Pasquetta. Per molti, però, il rientro oggi 18 aprile sarà obbligatorio a causa di motivi lavorativi: tanti gli italiani che domani, 19 aprile, riprenderanno a lavorare. Questo vuol dire allora che probabilmente ci troveremo di fronte ad una situazione da bollino rosso nella quale si formeranno appunto lunghe tratte di coda e file, soprattutto in orario serale. Ecco allora che se possibile, sarebbe meglio preferire un rientro ad un orario meno affollato, come ad esempio quello di pranzo.











