Autostrade traffico live e previsioni Pasquetta 2024/ I bollini e i consigli per capire quando partire

Pasqua e Pasquetta, con una tradizione consolidata ormai da decenni, anche in questo 2024 non ci stanno certamente donando un gran tempo soleggiato e caldo, ma nonostante questo non mancano gli italiani che hanno deciso di sfidare intemperie (e soprattutto il traffico) per raggiungere grazie alle tante autostrade i luoghi di villeggiatura, montani o balneari. La cattiva notizia, per tutti voi lettori intenti a mettervi alla guida nelle prossime ore di questo primo aprile 2024 è che proseguirà, come si è già visto nei giorni scorsi, il già diramato bollino rosso sui tratti autostradali, in alcuni casi tendente anche al nero.

In altre parole, sulle autostrade italiane la Pasquetta regalerà code e traffico, che si uniranno anche alle impervie condizioni meteorologiche che interessano (da giorni, se non settimane), tutto il Nord e parte del Centro-Nord della nostra penisola. Stando a quanto stimano Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato (che ha proprio il compito, in questo contesto, di prevedere il traffico e decidere i famosi bollini) saranno ovviamente in particolare i tratti considerati “di rientro” a soffrire dei rallentamenti più marcati, con lunghe code dovute sia alla naturale congestione stradale, che ai probabili incidenti, che si intensificano quando c’è più traffico.

Pasquetta 2024: quando mettersi in viaggio sulle autostrade per evitare traffico e code?

Nel concreto, le previsioni del traffico fatte da Autostrade per l’Italia disegnano tre scenari ad alto rischio per la giornata di Pasquetta: chi viaggerà in direzione Nord dovrà tenere conto del bollino rosso tra le ore 6 e le 12 del mattino, mentre in direzione Sud la maggiore affluenza (addirittura da bollino nero) si prevede nel corso del pomeriggio, tra le ore 12 e le 18, con un bollino rosso previsto in mattinata. Il resto della giornata, invece, sarà più tranquilla in entrambe le direzione, solamente con due situazione di rischio minimo nel pomeriggio verso Nord e in serata in direzione Sud.

Questa, a grandi linee, la situazione prevista sulle autostrade per il rientro di Pasquetta, ma rimane sempre importante controllare i vari aggiornamenti in tempo reale grazie al sito di Autostrade per l’Italia o al numero verde 1518 che rimanda al centralino operativo del Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS). Inoltre, il nostro personale consiglio per voi lettori che sarete costretti a mettervi alla guida nonostante il temuto esodo di Pasquetta, è quello di programmare con attenzione il vostro itinerario, prevedendo uscite dalle autostrade e piccole digressioni (per così dire) turistiche, scoprendo lungo il percorso paesaggi e vedute che possono rendere il viaggio anche meno pesante ai bambini che in macchina finiscono sempre per annoiarsi.











