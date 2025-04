Giunti nell’attesa giornata di Pasqua 2025 è arrivato il momento di dare un’occhiata alla situazione del traffico live sulle nostre autostrade che da diversi giorni a questa parte sono state prese d’assalto da chi ha deciso di trascorrere le festività fuori dalle grandi città: indicazioni certamente utili per evitare di trovarsi imbottigliati su affollatissime tratte autostradali, magari sotto il sole e con il rischio di arrivare in ritardo a qualche appuntamento importante già programmato da tempo; sempre fermo restando che in ogni caso la situazione live sulle autostrade è sempre complessa da prevedere e i rischi sono – purtroppo – dietro l’angolo.

Addentrandoci alla scoperta dell’attuale situazione sulle autostrade, in questa giornata di Pasqua 2025 è bene precisare che secondo la Polizia Stradale non dovrebbe esserci in vigore alcun bollino rosso, né tanto meno uno nero: oggi – anche in virtù della festa – le più grandi criticità dovrebbero riscontrarsi soprattutto nella prima mattinata e poi passare sulle strade locali e cittadine; mentre ovviamente nella serata di Pasquetta tutto sarà molto più complicato dato il rientro dei vacanzieri nelle rispettive città.

Come controllare il traffico live sulle autostrade a Pasqua e Pasquetta: i consigli per chi deve viaggiare

Al di là di bollini e previsioni sulla situazione nelle autostrade, prima di mettersi in viaggio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta è sempre importante controllare la situazione del traffico live con i sistemi ‘ufficiali’: il primo è sicuramente il sito autostrade.it che ha una specifica sezione interamente dedicata alla situazione attuale sulle tratte autostradali indicando quali sono sottoposte a maggiore pressione; mentre anche Google Maps (o applicativi simili, ma questo è certamente il più utilizzato ed affidabile) tendenzialmente riporta le strade più trafficare sulle quali si rilevano lunghe code.

Inoltre, a chi non potesse fare a meno di viaggiare anche a fronte di condizioni di traffico complesso sulle autostrade ricordiamo che è sempre bene verificare innanzitutto le condizioni del proprio veicolo (dalla presenza di spie accese, fino alla pressione degli pneumatici e al pieno nel serbatoio); così come sarebbe meglio evitare pasti particolarmente pesanti per non rischiare indesiderate sonnolenze e prevedere lungo il percorso brevi pause per sgranchirsi le gambe e riposare occhi e mente.