Autostrade, traffico tempo reale 10 agosto/ Circolazione scorrevole, nessuna coda

E’ giunto il momento di dare il consueto sguardo al traffico in tempo reale sulle autostrade del nostro Paese. Oggi è il 10 agosto, proseguono le partenze degli italiani, anche se per il momento non sembrano verificarsi particolari disagi. Il grosso dell’esodo si è concentrato, così come previsto, nell’ultimo weekend di luglio, 30-31, e nel primo di agosto, 6-7 di questo mese, di conseguenza da lunedì scorso ad oggi le code e le criticità sono state un’eccezione. Probabile che tale situazione prosegua fino al prossimo weekend, l’ultimo a rischio (compresa il 15 agosto), prima del grande contro esodo in programma a partire dal fine settimana del 21-22 agosto.

“Traffico molto intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) – è il report dell’Anas riferito allo scorso fine settimana – questo weekend appena trascorso, contrassegnato dal bollino nero per la mattinata di sabato e dal bollino rosso per il resto del fine settimana, è stato caratterizzato in parte dalle condizioni meteo avverse in alcune regioni del Nord (anche il bolognese è stato colpito e danneggiato da una tromba d’aria ) e dalle grandi partenze di inizio agosto in special modo verso le principali destinazioni di villeggiatura. Circolazione sostenuta in direzione delle località di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani”.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE OGGI 10 AGOSTO: NO CODA E RALLENTAMENTI

Andiamo quindi a vedere la situazione del traffico in tempo reale sulle autostrade di oggi, e al momento non si registrano particolari criticità, con la circolazione che risulta essere scorrevole e senza code o rallentamenti.

Attraverso il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia non vengono segnalate particolari criticità, di conseguenza, chi ha scelto di partire oggi, è stato protagonista di una vera e propria partenza intelligente. Vedremo se la situazione del traffico in tempo reale sulle autostrade resterà così per tutta la giornata o meno: in ogni caso non si prevedono grandi partenze.

