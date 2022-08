Autostrade, traffico tempo reale 5 agosto 2022/ Due chilometri di coda in A1

E’ giunto il momento anche oggi di andare a fare il punto sul bollettino del traffico in tempo reale, l’andamento della circolazione sulle autostrade del nostro Paese. Proseguono i grandi spostamenti degli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio durante questo mese di agosto, per raggiungere le località di villeggiatura, che siano marittime o montane. Dopo il primo grande esodo del weekend, con un bollino nero su tutte le strade, oggi inizierà un’altra tre giorni di “passione” per gli italiani, visto che le prossime 72 ore sono da considerate ad alto rischio code, traffico e intasamenti.

Le partenze dovrebbero scattare in particolare dal pomeriggio di oggi, proseguendo poi per tutta la giornata di domani fino a domenica mattina, di conseguenza chi fosse intenzionato a mettersi in viaggio in queste ore si prepari ad un traffico congestionato. Attualmente, come si evince dal bollettino del traffico in tempo reale da parte del sito di Aspi, non si registrano delle particolari situazioni caotiche. Sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, un chilometro di coda al chilometro 20, in direzione GRA, tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

AUTOSTRADE, TRAFFICO IN TEMPO REALE: CODE A TRATTI SULLA MILANO BRESCIA

Due invece i chilometri di coda sempre in A1 al km 307, in direzione sud fra Firenze sud e Incisa – Reggello per lavori. Lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, invece, code a tratti al km 126.2 in direzione Torino, precisamente tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso, e code a tratti anche al km 145 in direzione sempre Piemonte, tra Capriate e Bivio A4/Raccordo Tang. est MI per traffico intenso.

Infine segnaliamo traffico intenso sull’A14 Bologna-Taranto, al km 14 in direzione Puglia tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova, nonché al km 5 tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Questa è attualmente la situazione aggiornata circa il traffico in tempo reale sulle autostrade del nostro Paese.

