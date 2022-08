Autostrade, traffico tempo reale 6 agosto 2022/ 3 km di coda sull’A30 Caserta-Salerno

Prosegue il secondo grande esodo di questa caldissima estate italiana 2022, e anche oggi andremo a visionare il traffico in tempo reale sulle autostrade, il consueto bollettino aggiornato da Aspi live. Dopo una settimana tutto sommato tranquilla, dalla giornata di ieri, venerdì 5 agosto, milioni di italiani sono tornati a mettersi in viaggio per raggiungere mare e montagna, e quella di oggi, per poi replicare anche domani, si preannuncia una giornata particolarmente intensa per quanto riguarda le code e il traffico su tutta la rete autostradale, ed in particolare in alcuni “snodi” cruciali come ad esempio la riviera romagnola, quella ligure, il Veneto, le grandi città come Firenze e Roma, ma anche Campania, Puglia e le Marche. Al momento le autostrade di tutta Italia risultano essere altamente congestionate, a cominciare dall’A1 Milano-Napoli, dove si registrano 2 km di coda al km 732 in direzione sud, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per traffico intenso.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 6 AGOSTO 2022: CODE DA NORD A SUD

Due chilometri di coda anche al km 368 in direzione nord tra Valdichiana e Arezzo per incidente. Sull’Autostrada A12, Genova-Roma, invece, un chilometro di coda al km 206.9, in direzione Rosignano, alla barriera di Barriera di Rosignano per traffico intenso, mentre sull’A14 Bologna-Tarano, un chilometri di coda al km 552 in direzione Taranto tra San Severo e Foggia per incidente.

Per quanto riguarda il traffico in tempo reale sulle altre autostrade liguri, attenzione all’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dove si registrano due chilometri di coda al km 11.2 in direzione Genova, tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Infine la situazione al momento più caotica, quella segnalata da Aspi sull’A30 Caserta-Salerno, al km 55.3 in direzione Salerno, dove si segnalano 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In generale si registrano comunque code e rallentamenti su tutta la rete autostradale, nessuna esclusa.

