A Dritto e Rovescio le parole del ministro Salvini sugli autovelox: annunciata una mappatura di tutti i dispositivi presenti in Italia

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, è stato ospite ieri sera della prima puntata della nuova stagione di Dritto e Rovescio, su Rete 4, annunciando novità importanti per quanto riguarda gli autovelox. Da tempo il vice premier ha promesso una guerra contro gli autovelox furbetti, ovvero, quelli installati non tanto come deterrente per evitare stragi sulle strade, quanto per permettere ai Comuni di fare cassa, e purtroppo sono stati molti i dispositivi installati in posti strategici solo per aumentare i soldi dei paesi.

Ebbene, le cose potrebbero cambiare a breve, visto che Salvini ha annunciato una mappatura degli stessi autovelox. “L’ho portata oggi (ieri ndr) in senato” spiega il leader della Lega parlando con Del Debbio sottolineando che nel giro di un mese, quindi entro la fine di ottobre, tutti i Comuni d’Italia dovranno comunicare gli autovelox presenti sul territorio, quindi la loro omologazione e la loro posizione. Si tratterà di una disposizione che permetterà di fare già una prima scrematura, visto che, quegli autovelox che non saranno comunicati, non risulteranno essere validi. “Vogliamo evitare i velox furbetti – sottolinea Salvini negli studi di Dritto e Rovescio – che fanno cassa sulla pelle dei lavoratori”.

AUTOVELOX, SALVINI E IL TEMA CALDISSIMO DELL’OMOLOGAZIONE

C’è da dire che nell’ultimo anno, soprattutto da quando Salvini ha messo mano al codice della strada, il tema degli autovelox è stato decisamente caldo, in particolare quando è emersa la questione dell’omologazione.

Di fatto se il dispositivo non è omologato non può comminare multe, ed è per questo che è piovuta una pioggia di ricorsi da parte di coloro che hanno preso le multe per aver superato il limite di velocità. Una problematica che non è ancora stata risolta ma con la mappatura promessa da Salvini la situazione potrebbe decisamente migliorare. Si scopriranno quindi dove sono istallati i dispositivi e – aggiungiamo noi – quelli ritenuti non adatti al fine della sicurezza stradale, verranno spenti o tolti del tutto.

AUTOVELOX, SALVINI: “QUELLI MESSI SOLO PER FARE CASSA…”

Sempre Salvini ha infatti ricordato su Rete 4 che “I velox messi vicini alle scuole, agli ospedali, ai centri urbani e alle RSA sono sacrosanti”, ma gli altri devono essere meglio compresi. Si pensi ad esempio ad uno stradone dove non vi è pericolo alcuno e dove il limite è già di 90 km/h, dove si posiziona un autovelox magari con un precedente cartello di 50 km/h: non c’è alcun pericolo e in quel caso l’obiettivo è solo fare multe.

Purtroppo situazioni di questo tipo sono all’ordine del giorno sulle strade del nostro Paese, con diversi automobilisti che hanno preso a volte anche migliaia di euro di multe, magari un paio o più nel giro di poche ore. A riguardo non va dimenticato che il nuovo codice della strada introdotto a dicembre qualora dovessimo prendere più multe dallo stesso velox nel giro di breve tempo, si pagherà solo la più grave ma aumentata di un terzo, di modo comunque da alleggerire il carico economico ai danni del cittadino.