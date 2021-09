Autumn in New York/ Richard Gere e Winona Ryder ci faranno piangere (Rai 3)

Autumn in New York, film diretto da Joan Chen

Autumn in New York va in onda su Rai 3 oggi, 12 settembre 2021, a partire dalle 14.30. Si tratta di una pellicola del 2000 che è stata distribuita da Medusa Film e diretta da Joan Chen attrice, regista e sceneggiatrice. Tra i suoi ultimi lavori da attrice ricordiamo: XIU XIU, Ava, 24 City e Mao’s Last dancer come regista ha diretto XIU XIU e Autumn in New York ha inoltre inoltre la sceneggiatura di XIU XIU.

Pokemon: Detective Pikachu/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Rob Letterman

Nel cast troviamo Richard Gere, in 47 anni di carriera ha interpretato 49 film e 1 serie tv. Negli anni ottanta diventa un sex symbol grazie alla pellicola American Gigolò, la sua mascolinità viene esaltata in Ufficiale e gentiluomo. L’attore cavalca l’onda del successo nel 1990 quando al cinema esce Pretty woman a fianco di Julia Roberts, i due si ritrovano di nuovo sul set qualche anno dopo in Se scappi ti sposo.

Peccati ad alta quota/ Streaming del film su Rai 2 tra difetti e leggerezza

Il suo talento viene premiato nel 2002 quando partecipa al musical Chicago e vince il Golden Globe per migliore attore protagonista in un musical. Negli anni ’80 tutte le copertine dei più importanti giornali di gossip e di moda erano dedicati a lui e a Cindy Crawford, top model del modello ma anche moglie dell’attore. Durante la sua carriera ha vinto 1 David di Donatello come migliore attore straniero per I giorni del cielo e ottenuto 5 nomination.

La protagonista femminile è Winona Ryder, in 35 anni di carriera ha interpretato 45 film e 2 serie tv. Ha ricevuto 2 candidature all’Oscar come migliore attrice protagonista per Piccole donne e migliore attrice non protagonista per L’età dell’innocenza, per lo stesso film nel 1994 vince il BAFTA e il Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Nel 1997 è la protagonista di Alien: la clonazione, i suoi più recenti film sono: Destinazione matrimonio, Experimenter, Turks & Caicos.

LA FIGLIA SCOMPARSA/ Su Rete 4 il film non apprezzato molto dalla critica

Autumn in New York, la trama del film

Il protagonista di Autumn in New York è Will Kean interpretato da Richard Gere, un noto ristoratore di New York nonché playboy e cinquantenne. É il classico uomo che sa di piacere alle donne, che si diverte a sedurle e poi scaricarle nel momenti in cui la relazione diventa più impegnativa. Il suo modo di pensare e di considerare il sesso femminile cambia quando lungo il suo percorso si imbatte in Charlotte Fielding.

La ragazza ha appena venticinque anni, la metà della sua età, ma a Will piace, perché la sua giovinezza fresca e il suo spirito libero gli danno una spinta emotiva che lo elettrizzano, lei desiderosa di provare nuove emozioni, curiosa di vivere da adulta e lui adulto impaziente di tuffarsi nel mondo spensierato di Charlotte. Durante la festa di compleanno della ragazza, che viene festeggiato nel locale di Will, l’uomo rimane subito attratto da lei, e si abbandona alla sua passione pensando che sia la solita storia sentimentale destinata a finire al più presto.

Ma niente di tutto questo, Charlotte e Will sono diversi, vivono generazioni diverse e queste differenze di concepire la vita non fanno altro che avvicinarli. Nel momento in cui Will rivela alla giovane donna che la loro storia non può durare per sempre, Charlotte lo sorprende rispondendogli che anche lei è consapevole che la loro relazione prima o poi giunga a termine. Difatti la ragazza è affetta da un neuroblastoma cardiaco e è consapevole che prima o poi dovrà lasciare questo mondo. Sebbene la nonna di Charlotte non sia felice della loro storia, chiede a Will di non lasciare la nipote da sola, in un momento così delicato per lei.

L’uomo è in difficoltà, mentre chi non sembra preoccuparsi del problema è proprio la giovane che oramai si è rassegnata al suo destino. Will si rende conto che è davvero innamorato di Charlotte e cerca di fare l’impossibile per salvarla, come chiedere aiuto a sua figlia il cui rapporto è spesso burrascoso. L’uomo riesce a trovare un chirurgo disposto a operare Charlotte, ma la donna alla fine muore. Will per la prima volta si sente davvero solo, ma in suo aiuto giunge la figlia rendendolo oltretutto nonno.

Video, il trailer del film “Autumn in New York”





© RIPRODUZIONE RISERVATA