Autumn in New York/ Su Tv8 il film con Richard Gere e Winona Ryder

Autumn in New York, il film diretto da Joan Chen

Questa sera, sabato 17 settembre, alle 21.30 su Tv8 va in onda il film “Autumn in New York”, prodotto negli USA nel 2000 e diretto dalla regista Joan Chen. L’avventura romantica tra un uomo alle soglie dei cinquant’anni e una giovane donna ventunenne si svela pian piano una profonda storia d’amore come lascia immaginare lo slogan che lanciò il film nel dicembre del 2000: “Lui si innamora per la prima volta… e lei per l’eternità”.

I due protagonisti sono interpretati da Richard Gere (Will Keane) e da Winona Ryder (Charlotte). Tra gli altri interpreti: Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Kali Rocha, J.K. Simmons, Mary Beth Hurt, Sam Trammell, Jillian Hennessy, Steven Randazzo, Rohan Quine, Jamie Harrold, Delores Mitchell

Autumn in New York, la trama del film

Ecco la trama del film “Autumn in New York” Will Keane ha 48 anni, è proprietario di un ristorante a New York ed è un uomo molto affascinate ma incapace di instaurare relazioni serie e durature. Incontra una giovane donna ventunenne, Charlotte Fielding: tra i due, con il tempo, nasce un legame molto profondo e sincero.

La differenza d’età, i conflitti generazionali e le diverse filosofie di vita sembrano ostacoli tra loro, si allontanano e si ricongiungono. Ma la ragazza si dimostra molto più matura e coraggiosa di lui e riesce a conquistare il suo amore. Charlott aiuta Will a anche a riflettere sul suo passato, in particolare, ricordandogli di aver corteggiato e poi lasciato anche sua madre. Will e Charlotte sono consapevoli che la loro relazione non durerà molto: la ragazza ha una grave forma di malattia cardiaca.

