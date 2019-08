Autumn in New York/ Video, su Rai Movie il film con Richard Gere (29 agosto 2019)

Autumn in New York andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di giovedì 29 agosto, alle ore 21.10. Si tratta di un film drammatico del 2000 diretto da Joan Chen (L’ultimo Imperatore, Lussuria – Seduzione e tradimento, la serie tv I segreti di Twin Peaks) ed interpretato da Winona Ryder (Edward mani di forbice, Schegge di follia, la serie tv Stranger things), Richard Gere (Ufficiale e gentiluomo, Pretty woman, Hachiko – Il tuo migliore amico), Vera Farmiga (L’evocazione – The conjuring, Godzilla II – King of the monsters, Tra le nuvole) e Anthony LaPaglia (Mia moglie è una pazza assassina?, Il cliente, Empire Records).

Autumn in New York, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Autumn in New York. Will Keane (Richard Gere) è l’ormai maturo proprietario di un ristorante. Nonostante abbia ormai 48 anni non riesce a legarsi a nessuna donna in modo serio. Quando conosce Charlotte Fielding (Winona Ryder) e comincia a corteggiarla immagina la solita storiella breve e poco coinvolgente. Quando Will decide di lasciare Charlotte quest’ultima gli confessa che la loro relazione non sarebbe durata comunque molto a lungo, visto che lei è malata di neuroblastoma cardiaco e morirà presto. Fra l’altro Charlotte è la figlia di una vecchia fiamma di Will, e quest’ultimo si trova in difficoltà ad abbandonare la ragazza in un momento così terribile. Quest’ultima sembra avere accettato il proprio destino, ma Will decide di rimanerle accanto, un po’ per vero affetto, un po’ per compassione e un po’ spinto dalla nonna di lei. Inaspettatamente l’uomo comincia ad innamorarsi sinceramente di Charlotte, ma quest’ultima ha i giorni contati e ha deciso di non accanirsi con le cure, ma limitarsi a vivere serenamente il tempo che le resta.

Il trailer del film





