Autur e Khady puniti all’Isola dei Famosi 2024: “Occultato spray al gruppo”/ Lei furiosa: “Sono stufa!”

Artur Dainese e Khady Gueye puniti all’Isola dei Famosi 2024: cos’è successo

Nuovo provvedimento disciplinare arrivato all’Isola dei Famosi 2024 a poche ore dall’inizio della nuova diretta. Nel mirino dello spirito dell’Isola sono finiti Artur Dainese e Khady Gueye. Il motivo? I due concorrenti hanno sottratto lo spray antizanzare al gruppo, scatenandone l’ira. Alcuni compagni hanno infatti scoperto nello zaino del naufrago due spray presi al gruppo. Il che ha sollevato una vera sommossa, soprattutto da parte di Aras Senol, deciso a sottrarre ad Artur la collana da leader.

“Questa mattina ci siamo svegliati molto presto e due nostri naufraghi hanno trovato nel sacco di Artur due spray anti-zanzara. – ha spiegato Greta Zuccarello alle telecamere dell’Isola – Aras ha visto gli spray pure lui ed era molto arrabbiato. Voleva prendere posizione e toglierlo dall’incarico di leader facendo un meeting per alzata di mano. Aras ha detto che vuole fare il leader da solo, al massimo se vogliamo possiamo avere Edo come supporto. Artur non l’ha mai incluso in nessuna scelta.” ha continuato.

Khady furiosa dopo il provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi 2024 per lei e Artur

È stato allora effettuato un controllo in tutti gli zaini, ed è così che si è scoperto la presenza di uno spray anche in quello di Khady. Entrambi i naufraghi hanno cercato di giustificarsi, fomentando però ancor di più la rabbia dei compagni d’avventura. Pochi minuti dopo, è arrivato il comunicato dello spirito dell’Isola dei Famosi, che ha annunciato la punizione per entrambi i naufraghi finiti nel mirino: “La produzione ha deciso che per aver occultato lo spray al gruppo Artur e Khady avranno diritto a sola metà razione di riso“.

Khady si è però infuriata, dichiarando: “Cosa c’entro a questo giro? Sono abbastanza stufa delle dinamiche che si stanno creando qua perché Samuel, Greta, Matilde, Edoardo, Stoppa.. Ogni settimana mirano a una persona differente. Questa volta doveva toccare solo ad Artur e ci sono finita dentro anche io“. D’altronde è il secondo provvedimento per Khady, già punita per il furto del cibo ai cameramen.

Dopo aver passato una notte d’inferno a causa dei mosquitos, i naufraghi si accorgono che Artur ha nascosto lo spray antizanzare e decidono di sottrargli il ruolo di leader ⚡⚡#Isola pic.twitter.com/qFrgmu5EV5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024













