Avanti un altro, addio al Bonus/Arrivano Donatella e gli art-attack: le anticipazioni

Avanti un altro torna in TV a gennaio e lo fa mettendo a segno una serie di novità, come la sostituzione di due figure storiche per la nuova edizione, la Bonas e il Bonus! A riportare le prime anticipazioni TV del rientro nei palinsesti di Canale 5 di Avanti un altro, previsto dal 9 gennaio 2022, é Blogo. Il portale web beninformato non solo conferma la sostituzione dell’uscente Sara Croce con la ex Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni, nel ruolo di nuova Bonas del game-show. Perché, inoltre, per la nuova edizione del gioco condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale di Luca Laurenti, é prevista anche la sostituzione dello storico Bonus, che ha segnato diverse edizioni di Avanti un altro. Si tratta del bello e impossibile biondo dagli occhi di ghiaccio, Daniel Nilsson. Non é dato sapere, tuttavia, al momento, chi possa sostituirsi al bel modello, nel ruolo di nuovo Bonus. Ma le anticipazioni della nuova stagione di Avanti un altro 2023 non finiscono qui. Le registrazioni della preannunciata edizione del game show si tengono da un po’, ormai, e il beninformato assicura che Avanti un altro 2023 intende garantire anche altre novità ai telespettatori. Si parla del debutto previsto nella trasmissione, in un ruolo inedito, del duo Le Donatella, formato da Silvia e Giulia Provvedi, e la presenza del timoniere storico di Art Attack, Giovanni Muciaccia. “Per quel che riguarda il ‘salottino’, è confermato l’esordio di Acquaman, un ragazzo che porgerà domande sul mondo marino, ma pure quello di Silvia e Giulia Provvedi. – si legge tra gli spoiler TV di Avanti un altro 2023, forniti dalla fonte-. Le due sorelle, lanciate nel 2012 da X Factor con il nome d’arte Le Donatella, hanno in seguito preso parte a L’Isola dei Famosi (vincendo l’edizione 2015) e al Grande Fratello Vip.A sorpresa, inoltre, è prevista la presenza saltuaria di Giovanni Muciaccia. L’ex volto di Art Attack interrogherà i concorrenti sull’arte”.

Insomma, si prevede una nuova stagione del game show di Canale 5 a dir poco scoppiettante, complici anche gli allentamenti delle misure anti-Coronavirus restrittive. É previsto infatti l’estromissione di ogni riferimento alla pandemia di Coronavirus dallo studio di Avanti un altro 2023, che torna ad essere a capienza totale del pubblico spettatore, senza l’obbligo di indossare la mascherina antivirus, con tanto di addio ai divisori in plexiglass a garanzia delle distanze interpersonali. Insomma, si preannuncia una nuova era TV per Avanti un altro dopo l’era Covid 19, con una stagione per cui si prevedono poco meno di 100 puntate nel pre-serale e per cui non si escludono delle eventuali puntate serali. Questo, sebbene nello slot serale alla scorsa edizione il game show non ha ottenuto ascolti edificanti.

