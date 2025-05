Giovedì, 29 maggio 2025, su Canale 5 torna Avanti un altro! in prima serata con il secondo speciale serale della stagione. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il game show ha deciso di regalare anche quest’anno due appuntamenti in prima serata, offrendo al pubblico ancora più divertimento, giochi, personaggi iconici e tanto altro. Ovviamente, alla conduzione troviamo ancora una volta Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti. Inoltre, il format, ideato da Bonolis con Stefano Santucci, ha mantenuto sempre la sua formula originale.

Proprio come nella versione preserale, i concorrenti si sfideranno uno dopo l’altro per rispondere a domande di cultura generale, cercando di riuscire a raggiungere la cifra necessaria per poter accedere alla fase finale, disponibile per una sola persona. A quel punto, invece, per vincere, il conduttore interrogherà il concorrente in questione su una serie di quesiti. Tuttavia, questa volta, dovrà dare solo le risposte sbagliate ed entro un tempo prestabilito e piuttosto limitato. Il tutto si svolgerà nel celebre e inconfondibile salottino di Avanti un altro!, animato dall’interno cast ormai amatissimo dal pubblico.

Avanti un altro! in prima serata: il cast e la diretta streaming

Dunque, da chi è composto il cast del “salottino”? A capitanarlo è Miss Claudia (Claudia Ruggeri), affiancata da diversi personaggi come la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta”. Insieme a loro, ci saranno figure come i Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo. Infine, il pubblico troverà anche personaggi storici della trasmissione come il Bonus, ovvero Daniel Nilsson, e la Hostess, interpretata da Greta Cianfano.

Insomma, dopo 14 anni, Avanti un altro! continua ad intrattenere gli spettatori, consolidandosi come uno dei programmi di maggior successo della Mediaset. Come seguire in diretta streaming lo speciale di Avanti un altro? L’appuntamento classico è per questa sera, mercoledì 29 maggio, alle 21.30 su Canale 5. Allo stesso tempo, però, il game show è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche tutte le puntate già andate in onda. Dunque, le modalità per seguire la trasmissione sono molteplici.