Avanti un altro: anticipazioni puntata 5 giugno 2025

Risate, divertimento, momenti epici e scene tragicomiche sono gli ingredienti della nuova puntata di Avanti un altro che torna in onda oggi, giovedì 5 giugno 2025. Paolo Bonolis con la sua ironia e Luca Laurenti con la sua voce e la sua voglia di mettersi sempre in gioco calandosi nei panni di personaggi improbabili, tornano al timone del famoso game show di Mediaset che, dopo il successo ottenuto nella fascia preserale, regala momenti memorabili al pubblico anche nella fascia serale.

Delitto Garlasco, Taccia:"Nessuna certezza su Sempio"/ "Il DNA dobbiamo ancora verificare se sia comparabile"

A rendere unica ogni puntata sono i concorrenti di cui, alcuni, sono davvero super divertenti e regalano simpatici siparietti rispondendo alle domande, spesso molto semplici, poste da Bonolis. Nella puntata in onda questa sera, i concorrenti, durante la prima parte della serata, proveranno ad accumulare una somma importante per poter diventare campione e tentare, poi, la fortuna con il gioco finale.

Simone Di Pasquale: “Flirt con Lucrezia Lante della Rovere? Eravamo liberi”/ “La mia attuale compagna…”

Avanti un altro: chi sono i protagonisti del salottino

Elemento portante di Avanti un altro è la presenza del Salottino in cui, in ogni puntata, si accomodano tantissime personaggi che, nel corso della puntata, interagiscono con i concorrenti. Anche questa sera, il pubblico ritroverà così non solo Miss Claudia, all’anagrafe Claudia Ruggeri. Con lei, ci saranno tutti i personaggi più amati del salottino, a partire da Laura Cremaschi che interpreta la regina del web e che è molto amica di Claudia Ruggeri nella vita vera.

Maria Mazza, invece, tornerà ad indossare i panni della bellissima Dottoressa di Avanti un altro. Tra i personaggi più temuti, invece, ci sono lo iettatore Franco Pistoni e l’inconfondibile “moglie” Giorgia Pianta. Non mancheranno, poi, i bellissimi del programma ovvero la Bonas Paola Caruso e il Bonus Daniel Nilsson. La Bona Sorte Viviana Vizzini proverà a portare fortuna ai concorrenti mentre le la Hostess Greta Cianfano porterà ad alta quota i concorrenti.

Samanta Togni divorzia da marito Mario Russo: "Ora sono una donna libera"/ "Ecco chi è il mio vero amore"

Come seguire in diretta streaming Avanti un altro

Quella che propone canale 5 è una serata leggera, allegra, spensierata e super divertente adatta a tutta la famiglia. Per seguire la nuova puntata di Avanti un altro sintonizzate il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Se, invece, preferite seguire la diretta streaming è sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili.