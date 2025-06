Avanti un altro, anticipazioni puntata 12 giugno 2025

Come ogni giovedì, anche oggi, 12 giugno 2025, torna in onda Avanti un altro, il game show di canale 5 tra i più amati dal pubblico che, in questo finale di stagione, fa compagnia ai telespettatori anche di sera. Come per la versione preserale, anche nelle puntate serali di Avanti un altro, al timone del programma ci sono sempre Paolo Bonolis e Luca Laurenti, colleghi ma anche amici e che da anni formano un connubio artistico assolutamente perfetto.

In ogni programma, infatti, Bonolis sceglie di farsi accompagnare dal maestro Laurenti che, nelle puntate serali di Avanti un altro, non si occupa solo della parte musicale, ma si cala spesso in personaggi particolari per rivolgere le domande ai concorrenti.

Avanti un altro: i protagonisti del salottino

Sin dalla prima edizione, Avanti un altro rappresenta un successo per Mediaset che deve ringraziare la bravura dei conduttori, la simpatia dei concorrenti e quella dei protagonisti del salottino, guidati da Miss Claudia Ruggeri che è tornata in tv dopo la recente maternità. Anche nelle puntate serali di Avanti un altro, così, non c’è solo Miss Claudia, ma anche i protagonisti più amati del salottino come la storica Bonas Paola Caruso e il Bonus Daniel Nilsson.

Anche questa sera, poi, non mancherà lo iettatore Franco Pistoni con l’inconfondibile “moglie” Giorgia Pianta. Spazio, inoltre, anche alla dottoressa Maria Mazza. Tanti personaggi, dunque, per una serata ricca di divertimento.

Come seguire in diretta streaming Avanti un altro

Per trascorrere una serata divertente e leggera, ma anche per mettersi alla prova con il gioco finale in cui bisogna dare le risposte sbagliate invece di quelle giuste, basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. Chi preferisce seguire il programma in diretta streaming, invece, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.

