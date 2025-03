Avanti un altro by night: anticipazioni puntata 27 marzo 2025

Senza la puntata serale del Grande Fratello che tornerà in onda, con l’attesissima finale, lunedì 31 marzo 2025, Canale 5 regala al proprio pubblico una serata di puro divertimento. Oggi, giovedì 27 marzo, in prima serata, va in onda Avanti un altro by night, il celebre game show di Paolo Bonolis che va in onda ogni giorno nella fascia preserale incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Con Paolo Bonolis, nella puntata serale di Avanti un altro ci sarà, come sempre, l’amico e collega Luca Laurenti che delizierà il pubblico con il suo talento musicale, ma anche con i suoi siparietti con lo stesso Bonolis.

In una serata speciale come quella di questa sera, tuttavia, ad affiancare Bonolis e Laurenti ci sarà un persona davvero speciale ovvero Maria De Filippi che si cimenterà nella conduzione di un game show.

Avanti un altro by night: i concorrenti del 27 marzo 2025

Una lunga scia di concorrenti si metterà alla prova in Avanti un alto by night avendo come obiettivo quello di portare a casa il montepremi che sarà devoluto in beneficienza. A scendere in campo saranno i partecipanti delle scorse edizioni di “Ciao Darwin” che in questa occasione risponderanno alle bizzarre e imprevedibili domande che saranno poste dal conduttore ma anche dai protagonisti del Salottino.

Nel mitico salottino della versione serale di Avanti un altro, capitanato da Miss Claudia, ci saranno la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto, Brasil e tanti altri. Non mancheranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson. Il campione della serata per portare a casa il montepremi dovrà rispondere in modo errato a 21 risposte.

Come seguire in diretta streaming Avanti un altro by night

Avanti un altro by night può essere seguito questa sera, su canale 5, a partire dalle 21.30, al termine di Avanti un altro. Tramite il sito Mediaset Infinity o l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la puntata speciale del game show di Paolo Bonolis in diretta streaming.

