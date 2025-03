Paolo Bonolis canta per Maria De Filippi ad Avanti un altro! By night

Maria De Filippi è l’ospite speciale di serata ad Avanti un altro! By night, il game show di Paolo Bonolis in onda questa sera su Canale 5 in un’inedita versione serale. In studio il conduttore, dopo aver giocato con i primi concorrenti, accoglie la collega Mediaset che fa il suo ingresso sulle note di Ohi Maria degli Articolo 31, “in onore” dell’ospite d’eccezione. Bonolis, rivolgendosi ai suoi autori in riferimento al fraintendimento del termine “Maria”, sottolinea ironico: “Attenzione alle musiche che scegliete!“.

Prima dell’avventura della De Filippi come co-conduttrice del game show, Bonolis si intrattiene con lei e, prendendo in mano un microfono, le dedica una canzone: “Io ci tenevo e volevo dirti una cosa, in note“. A quel punto, accompagnato al piano dal maestro Luca Laurenti, canta le prime strofe di E penso a te di Lucio Battisti dedicandole alla collega: “Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te“. Lei, mentre Bonolis è intento a cantare, si inserisce nella gag cercando più volte di interromperlo per potergli parlare.

Maria De Filippi spiazza Bonolis: “Vuoi partecipare a una puntata del Trono over?“

Ma l’ospitata di Maria De Filippi ad Avanti un altro! By night consente anche di scherzare e fare riferimenti ai celebri programmi Mediaset della conduttrice. Al punto che lei stessa, in riferimento a Uomini e donne, rivolge una richiesta molto particolare a Paolo Bonolis, spiazzandolo: “Vorrei chiederti se volessi partecipare ad una puntata del Trono over? Perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima, che è Gemma!“.

Lui, sorpreso dalla proposta, domanda ironico: “Trono Over? Quello per i vecchi?“. La conduttrice a quel punto gli spiega che nel dating show ci saranno due icone del programma come la neo-tronista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani: “Ci sono Tina e Gemma!“. Il siparietto prosegue con l’ironica esclamazione del conduttore: “Dai, una meglio dell’altra mi appioppi!“.

