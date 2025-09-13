Gaffe della valletta durante l'ultima puntata di Avanti un altro che fa sbottare Paolo Bonolis.

Avanti un altro, tornato in onda dopo la pausa estiva, come sempre, regala risate e divertimento sia per la bravura e l’ironia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che per quella dei concorrenti e dei vari protagonisti dello show. Una delle figure fondamentali dello show è quella della valletta che, nella puntata trasmessa il 12 settembre 2025 ha fatto perdere la pazienza a Bonolis.

Tutto è accaduto al termine del gioco finale quando il conduttore ha chiamato al proprio fianco la valletta per salutare il pubblico, cedere la linea al Tg5 e dare appuntamento alla prossima puntata. La valletta non ha perso tempo e si è subito avvicinata a Bonolis che le ha lasciato la linea non immaginando ciò che avrebbe detto.

Cosa ha detto la valletta di Avanti un altro

Chiamata a fare i saluti finali al pubblico di Avanti un altro, la valletta ha detto: “Tra poco c’è il Tg5 e domani andrà in onda Affari Tuoi… no!“. Parole che hanno fatto sbottare Paolo Bonolis: “Ma allora basta! Ma basta! Ma basta! Se vi stiamo sulle palle non venite qua!“.

Un momento surreale che ha dato via ad un video che sui social è diventato virale. La signora, però, ha ribattuto al conduttore Mediaset sottolineando di non avere alcun tipo di antipatia per lui e tutta la squadra di Avanti un altro. Tanti i commenti sui social, in particolare, su X dove la signora è stata definita una “pacchers” ovvero una fan di Affari tuoi.

