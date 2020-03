Avanti un altro oggi 16 marzo non va in onda/ Paolo Bonolis, è polemica!

Con un comunicato reso noto ieri da Mediaset è stata annunciata la momentanea sospensione di alcuni programmi del daytime del palinsesto. Tra questi figura anche Avanti un altro, amatissimo show del pre-serale di Canale 5 che, soprattutto in questi giorni di grande apprensione per il Coronavirus, è servito al pubblico per vivere un’ora di leggerezza e distrarsi dall’epidemia. Eppure da oggi, 16 marzo, le puntate dello show di Paolo Bonolis sono sospese. Al loro posto andranno in onda le repliche del programma. Una scelta, quella di Mediaset, che ha scatenato l’immediata reazione del conduttore di Canale 5, che si è detto assolutamente contrario, visto che le puntate di Avanti un altro sono tutte già registrate.

Avanti un altro, stop alle nuove puntate: Paolo Bonolis in replica e con polemica!

Una sospensione, quella di Avanti un altro, che dunque non trova senso, visto che Mediaset avrebbe potuto comunque mandare in onda quelle nuove in quanto già tutte registrate. Invece questa sera, 16 marzo, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in replica, con scene che il pubblico ha già visto in precedenza. Una decisione che ha movimentato i fan dello show, che sul web hanno trovato addirittura “ridicola” questa presa di posizione. Infatti in molti si dicono delusi, visto che i pochi programmi di intrattenimento rimasti per alleviare la quarantena di questi giorni sono stati via via sospesi. La decisione di sospendere Avanti un altro, d’altronde, potrebbe essere dovuta al dover prolungarne la programmazione vista l’impossibilità di registrate le puntate di Caduta Libera di Gerry Scotti.



