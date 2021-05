Avanti un altro! Paolo Bonolis/ Diretta 6a puntata: tutta scosciata, Ruggeri incanta

Avanti un altro! sesta puntata 16 maggio: commento live

Paolo Bonolis apre la sesta puntata di Avanti un Altro – Pure di Sera con il solito monologo fuori tempo: “Io vi sto parlando ora, ma il vero ora è di quattro settimane fa. Allora uno che vuole essere legato all’attualità come fa a legarsi all’attualità se non sai che succede quando va in onda? Come andrà coi vaccini mi chiedo. Ce ne sono talmente tanti che siamo diventati dei veri e propri sommelier del vaccino. Allora siamo pronti a goderci questa puntata con due squadre pronte a darsi battaglia”, continua Bonolis. Arrivano i concorrenti e gli ospiti, oltre ai soliti volti noti del programma. C’è Claudia Ruggeri, in forma meravigliosa. “Tutta scosciata, che meraviglia!“, il commento di Bonolis. Non è l’unico ad apprezzarla: il pubblico la accoglie con un boato da stadio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anticipazioni Avanti un Altro – Pure di Sera, sesta puntata

Torna questa sera, domenica 16 maggio, Avanti un Altro – Pure di Sera in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’edizione serale del programma giunge alla sesta puntata e si appresta a regalare al pubblico di Canale 5 momenti divertenti e spensierati. Ad animare la puntata, oltre ai padroni di casa, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tantissimi ospiti e le apprezzatissime vallette: da Sara Croce a Laura Cremaschi, passando per miss Claudia Ruggeri. Come ogni settimana i concorrenti proveranno a portare a casa il montepremi. Per farlo dovranno superare i vari quiz, rispondendo in modo errato. Le due squadre in gara si sfideranno a viso aperto per vincere la sesta puntata di Avanti un Altro: questa sera ci saranno gli A Volte Ritornano contro i Campioni di Quiz.

Avanti un Altro Pure di Sera, le squadre e gli ospiti del 16 maggio

A guidare le compagini che si contenderanno il titolo e il montepremi di Avanti un Altro abbiamo Laura Freddi e l’Uomo Gatto. Tra gli ospiti che prenderanno parte alla sesta puntata, invece, ritroveremo Totò Schillaci ed Enzo Salvi. Presente, come abbiamo detto, il team formato da Miss Claudia, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancherà il mitico Daniel Nilsson e soprattutto lo Iettatore, assente nell’ultima puntata in onda domenica scorsa. E’ tutto pronto su Canale 5 per un nuovo appuntamento serale con Bonolis e Laurenti: le anticipazioni promettono davvero bene.

