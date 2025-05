Avanti un altro di sera: anticipazioni puntata 22 maggio 2025

Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per la prima parte della stagione televisiva nella fascia del preserale, Avanti un altro torna in onda oggi, giovedì 22 maggio 2025, con la prima puntata serale formata da due puntate classiche del game show inedite. Al timone dello show, come sempre, ci sarà Paolo Bonolis che, insieme a Luca Laurenti, regalerà due ore di spensieratezza e leggerezza ai telespettatori che potranno divertirsi con i vari concorrenti.

Esattamente come nella versione preserale, anche questa volta, Avanti un altro sarà diviso in due parti: nella prima parte, i concorrenti proveranno a rispondere correttamente ad almeno tre risposte per pescare il pidigozzo che contiene una somma di denaro sperando che sia sufficiente per arrivare al gioco finale dove, per portare a casa il montepremi, è necessario dare le risposte sbagliate alle domande poste da Bonolis.

Avanti un altro di sera: il cast del salottino

In onda dal 2011, Avanti un altro è uno dei programmi più amati dal pubblico che, in compagnia di Paolo Bonolis e del maestro Luca Laurenti, trascorrono ore allegre e totalmente spensierate. Anche nella versione di sera, oltre al conduttore, al maestro e ai concorrenti, ci saranno i protagonisti del salottino che, anche stasera, sarà guidato da Miss Claudia Ruggieri che, dopo essere stata lontana dal programma per la recente maternità, è tornata ufficialmente in tv.

I concorrenti, dunque, rispondendo alle varie domande di Bonolis, dovranno interagire con i vari personaggi del salottino come la “Bonas” Paola Caruso, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza e lo iettatore Franco Pistoni. Anche questa sera, poi, non mancherà Flavia Vento che tornerà ad indossare i panni di “Vento del mistero”.

Come seguire in diretta streaming Avanti un altro

Per trascorrere una serata allegra in compagnia dei protagonisti di Avanti un altro basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30 di questa sera. Il game show, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi a Mediaset Infinity dove potete rivedere anche le precedenti puntate già trasmesse in tv. Per restare aggiornati, dunque, sul game show di Bonolis le possibilità sono diverse.