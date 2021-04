Avanti un altro Pure di sera/ Anticipazioni e diretta 25 aprile: Tommaso Zorzi…

Avanti un altro, anticipazioni terza puntata 25 aprile

Domenica 25 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Avanti un altro Pure di sera. Il successo dell’edizione serale del game show di canale 5 continua e, dopo aver incollato davanti ai teleschermi 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share con la seconda puntata, torna questa sera con la terza puntata che sarà ricca di ospiti e di momenti divertenti. Le puntate totali di Avanti un altro – Pure di sera dovrebbero essere otto e dovrebbero andare in onda anche per tutto il mese di maggio. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Bonolis riportate anche da Libero, inoltre, Avanti un altro pure di sera potrebbe tornare in onda, con nuove puntate, dopo l’estate. Chi giocherà, dunque, questa sera? Quali squadre si sfideranno durante la serata regalando anche dei momenti divertenti ai telespettatori? Andiamo a scoprire tutto.

Gli ospiti e le squadre della puntata del 25 aprile

Dopo la sfda tra Vizi e Nuove Frontiere, ad animare la terza puntata della versione serale di Avanti un altro sarà la sfida tra Sosia e Virtù. A guidare la squadra dei Sosia sarà la showgirl Justine Mattera mentre a guidare quella delle Virtù sarà la ballerina e conduttrice Lorella Boccia. Tanti gli ospiti che si alterneranno per tutta la serata ponendo domande, a volte anche bizzarre, ai concorrenti che giocheranno con Bonolis. Tra gli ospiti ci saranno, ci sarà, tra gli altri Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso degli ultimi mesi della televisione italiana. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip ed essere stato scelto come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, l’influencer è anche conduttore del programma “Punto Z” su Mediaset Play ed è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.

I protagonisti

Anche questa sera non mancheranno i protagonisti del famoso salottino guidato da Claudia Ruggeri. Nel corso della serata, inoltre, in studio si alterneranno i personaggi storici del game show come il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi e la coppia comica formata da Pablo e Pedro.

