Avanti un altro pure di sera/ Diretta e ospiti: Paola Barale e Giorgio Mastrota

AVANTI UN ALTRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share battendo la prima puntata della fiction di Raiuno La compagnia del cigno 2 che ha portato a casa 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share, Paolo Bonolis torna in onda oggi, domenica 18 aprile, con la seconda puntata di “Avanti un altro pure di sera“. Il game show del preserale di canale 5 che festeggia il decimo anniversario torna in onda con un nuovo appuntamento serale in cui non mancheranno le risate, i colpi di scena, le gaffe e i momenti divertenti. Anche oggi si sfideranno due squadre per portare a casa il montepremi da devolvere in beneficienza. Il vincitore della puntata sarà, come sempre, deciso dal gioco finale che vedrà i due concorrenti, uno per ciascuna squadra, sfidarsi dando la risposta sbagliata alle domande.

Fabio Testi vs fabbrica fertilizzanti/ “Puzza nauseabonda, mia nuora incinta svenuta”

LE SQUADRE E GLI OSPITI DI AVANTI UN ALTRO

Dopo la squadra del Grande Fratello Vip e quella degli opinionisti, le due squadre protagoniste della nuova puntata di Avanti un altro pure di sera saranno quella dei Vizi e quella delle Nuove Frontiere. A guidare le due compagini ci saranno rispettavamente Stefania Orlando e il suo comico de I Sansoni. Nel corso della puntata, ai concorrenti saranno poste domande dagli ospiti Paola Barale e Giorgio Mastrota, da Bonolis, da Luca Laurenti, ma anche dai personaggi del mitico salottino capitanato, come sempre, da Claudia Ruggeri. Non mancheranno i personaggi storici di Avanti un altro come il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Spazio, infine, alla coppia comica formata da Pablo e Pedro. Dopo il trionfo di Patrizia De Blanck e Cristiano Malgioglio, chi saranno i vincitori di questa sera?

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar/ “Colore occhi? Nessun giallo! Prima dell’Isola ho preso antidepressivi…”Domenica Live/ Guglielmotti “Awed grande personalità” e su Vera Gemma… (18 aprile)

© RIPRODUZIONE RISERVATA