Avanti un altro, Pure di sera/ Diretta, squadre e concorrenti: GF VIP vs Opinionisti

AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA: ANTICIPAZIONI E DIRETTA 11 APRILE

Per festeggiare il decimo anniversario del game show del preserale di canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda anche in prima serata. Da domenica 11 aprile, va in onda “Avanti un altro, Pure di sera”. Lo show presenta le stesse caratteristiche della versione preserale, ma con qualche novità. A sfidarsi nell’edizione in prima serata sono due squadre. Al gioco finale, inoltre, parteciperanno due concorrenti, uno per ciascuna squadra che proveranno a rispondere a tutte le domande dando la risposta sbagliata per portare a casa il montepremi che sarà devoluto alla Onlus CE.R.S (www.adottaunangelo.it), che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Caso Denise Pipitone, accuse a Olesya Rostova/ “Tutto inventato”, tv russa sapeva?

Nel corso della prima puntata, si sfideranno la squadra del Grande Fratello Vip e quella degli opinionisti. Nelle prossime puntate, invece, si sfideranno Nobiltà vs TV locali, Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie.

I CONCORRENTI: LE SQUADRE E GLI OSPITI DI AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA

Tanto divertimento con i concorrenti della prima puntata di Avanti un altro, Pure di sera. Per la squadra del Grande Fratello Vip, scenderanno in campo Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Per la squadra degli “Opinionisti”, invece, si metteranno in gioco Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Tra gli ospiti della serata Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi. In studio, nel corso delle varie puntate, ci saranno anche vari ospiti musicali, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come Anna Tatangelo, Paola Barale, Toto Schillaci, Chiara Francini, Tommaso Zorzi e tanti altri ancora che porranno delle domande ai concorrenti.

RITA DALLA CHIESA/ “Ho un debole per Sileri e Bassetti. Il 28 aprile mi vaccino”

I PERSONAGGI DI AVANTI UN ALTRO

Anche in Avanti un altro pure di sera non mancheranno i vari personaggi con cui interagiscono i concorrenti nella versione preserale. Ci sarà, così, il mitico salottino capitano da Claudia Ruggeri. Ci saranno, poi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. E ancora: la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Non mancheranno, tuttavia, personaggi nuovi che saranno svelati nel corso della serata. Tra i nuovi personaggi, infine, spazio al duo comico formato da Pablo e Pedro.

LEGGI ANCHE:

PUPO/ La madre Irene malata, “Quando mi vede è come se vedesse il sole” (Domenica In)

© RIPRODUZIONE RISERVATA