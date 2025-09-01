Oggi, 1 settembre 2025, torna in onda Avanti un altro! e non potevano mancare tante novità per il format di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Riparte la macchina di risate targata Avanti un altro! Da oggi torna in onda il programma di Paolo Bonolis con la partecipazione unica e inimitabile di Luca Laurenti. Il game show all’insegna dell’irriverenza e con le sfumature di un varietà televisivo si riprende la fascia pomeridiana che anticipa il TG5 e grandi novità sono garantite per i telespettatori che da anni seguono le avvincenti dinamiche all’insegna del sorriso con la complicità non solo dei quesiti ma anche degli inquilini del ‘Salottino’.

Come anticipato, tante novità per Avanti un altro! che torna in onda oggi, 1 settembre 2025; in primis, si parte dalle puntate. Pur trattandosi di episodi inediti, DavideMaggio rivela: “Si tratta di puntate di magazzino, risalenti in parte al periodo Covid e in parte all’ultima edizione”. Dunque, dal punto di vista temporale non siamo alla contemporaneità ma non si tratta di repliche già trasmesse in altre stagioni.

Sempre a proposito delle puntate, stando a quanto racconta DavideMaggio potrebbero presto partire le nuove registrazioni. Non c’è una data certa ma si presume che i motori si accendano il prossimo 26 settembre 2025. Insomma, Avanti un altro! si rinnova e l’obiettivo, stando alle indiscrezioni, sarebbe quello di andare in onda per buona parte della prima parte della stagione televisiva. In relazione all’orario della trasmissione nessuna novità, diversamente per quanto riguarda la programmazione settimanale; Paolo Bonolis e Luca Laurenti terranno compagnia ai telespettatori tutti i giorni, fino alla domenica. Dunque, nessuno stop nel weekend e cambio di programmazione; prima del TG5 sarà Avanti un altro! ad allietare gli appassionati 7 giorni su 7.