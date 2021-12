Avanzi pranzo di Natale 2021/ Come evitare sprechi: menu organizzato e lista spesa

PRANZO DI NATALE 2021 E GLI AVANZI: ECCO LA PAROLA D’ORDINE

Gli italiani, durante le festività, preparano cibo in abbondanza, al punto che talvolta gli eccessi sono davvero troppi. È per questa ragione che, in vista del pranzo di Natale 2021, in molti si stanno chiedendo come fare a meno di ritrovarsi grandi quantità di avanzi in frigorifero nei giorni successivi e/o come eventualmente utilizzare questi ultimi per evitare gli sprechi. Esistono alcuni trucchi che è possibile seguire per raggiungere l’obiettivo in questione.

La parola d’ordine, in tal senso, è organizzazione. Avendo fin dal principio un menu ben strutturato del pranzo di Natale 2021 e sapendo quanti commensali ci saranno a tavola, infatti, sarà possibile acquistare soltanto il necessario. Spesso in molti temono che quanto preparato non sia sufficiente, ma in realtà gli avanzi finiscono per essere tanti. Avere a disposizione esclusivamente le quantità corrette per le porzioni che servono è utile per evitare che ciò accada. Fai dunque la lista della spesa in base ai gusti e alla propensione a mangiare dei singoli invitati. Davanti agli scaffali del supermercato, inoltre, non farti ingannare dalle tante promozioni in atto: potrebbero essere convenienti, ma probabilmente quei prodotti non ti servono realmente.

AVANZI PRANZO DI NATALE 2021: COME RICICLARLI

Nel caso in cui non sia riuscito ad evitare gli avanzi del pranzo di Natale 2021, puoi sempre trovare il modo per riciclarli. Alcuni alimenti, come le torte salate e i dolci, possono essere tranquillamente mangiati nei giorni successivi. Altri, come le verdure o le patate, possono anche essere rielaborati in nuove ricette svuota-frigorifero. Altri ancora, infine, come la carne o il pesce, per essere conservati adeguatamente dovranno essere surgelati. Prima di dare il via alle ipotesi, ad ogni modo, assicurati di avere abbastanza spazio in frigorifero o nel congelatore.

Se non hai idea di come consumare gli avanzi del pranzo di Natale 2021 puoi anche valutare l’idea di condividere i pasti preparati con familiari, amici o vicini di casa oppure di donarli alle persone meno fortunate. Le associazioni che si occupano di portare nelle abitazioni dei poveri gli alimenti sono tante: cerca quelle della tua città!



