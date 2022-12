“Avatar 2, Le vie dell’acqua”, il film esce al cinema/ Durata record di 3 ore e 10

Avatar 2, il film è costato tra 350 e 400 milioni

Dopo il primo Avatar, uscito in sala nel 2009 dalla durata di 162 minuti, arriva nei cinema di tutta Italia Avatar 2, che dura ben 192 minuti ossia 3 ore e 12 minuti. Nella versione cinematografica, nelle sale dal 14 dicembre, il film di James Cameron ha superato di mezz’ora il precedente, che aveva incassato 2.9 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il budget speso era stato di 237 milioni di dollari. Il secondo film è costato tra i 350 e i 400 milioni di dollari.

Ben 13 anni dopo l’uscita di Avatar, nei cinema arriva dunque “Avatar 2: Le vie dell’acqua”. Nel film sono passati 15 anni da quando il protagonista Jake, interpretato da Sam Worthington, decide di lasciare il suo corpo umano entrando nel suo avatar e proseguendo la sua vita insieme a Neytiri. L’avventura di Jake e Neytiri su Pandora, proseguirà dunque a ben 15 anni di distanza dalla prima comparsa sugli schermi di tutto il mondo.

Avatar 2 non sarà l’ultimo capitolo della serie

Secondo le indiscrezioni, Avatar 2 non sarà l’ultimo della serie. James Cameron avrebbe infatti in programma altri sequel, ma molto dipenderà da come andrà questo secondo capitolo. Come spiegano infatti i media di settore, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 sono già stati confermati e dovrebbero arrivare in sala, rispettivamente, il 20 dicembre 2024, il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre 2028. Cameron e gli sceneggiatori avrebbero già scritto tutti i sequel già in programma.

In “Avatar 2: Le vie dell’acqua”, oltre a Zoe Saldana e Sam Worthington, protagonisti della saga come Neytiri e Jake Sully, ci sarà il ritorno del colonnello Miles Quaritch interpretato da Stephen Lang e di Sigourney Weaver, in un ruolo differente. Nel primo film interpretava la dottoressa Grace Augustine, deceduta alla fine del film: è dunque nel cast, pur con un altro personaggio. Nel cast di Avatar 2 anche Vin Diesel, Michelle Yeoh e Kate Winslet.

