Avellino, sindaco Festa e lo show nella movida/ Video “Noi non siamo salernitani”

Scoppia la polemica ad Avellino, e non solo, dopo che il sindaco del paese, Gianluca Festa, è apparso al centro della movida assieme ai numerosi ragazzi presenti. Come riferito da svariate testate online, a cominciare da Today, il primo cittadino irpino è sceso in piazza (come testimoniato dai vari video circolanti in rete in queste ore), “dirigendo” i cori contro i salernitani. Proprio così perchè la rivalità calcistica fra Avellino e Salerno è nota, e Festa ha intonato assieme ai giovani presenti il canto: “Noi non siamo salernitani”. Le immagini che trovate qui sotto si riferiscono a quanto accaduto nella serata di ieri, sabato 30 maggio 2020, in via De Concilij, e in realtà il primo cittadino era uscito di casa per “vigilare” la movida, vietando la vendita di bottiglie di vetro. Peccato però che lo stesso sia stato incitato dai presenti, e la scena si sia conclusa appunto con canti e cori calcistici.

AVELLINO, SINDACO FESTA CANTA ASSIEME AI RAGAZZI DELLA MOVIDA

Chissà cosa avrà pensato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla luce già dei suoi recenti battibecchi con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, giudicato troppo permissivo dallo stesso presidente. De Luca, del resto, ha sempre tenuto una linea molto rigida nei confronti della pandemia, e le sue conferenze stampa sono divenute storiche, come ad esempio la famosa questione dei “lanciafiamme”. Non va poi dimenticato che nella regione Campania vige ancora l’obbligo di mascherine e ovviamente di distanziamento sociale, due misure che però non sembrano essere state recepite (o solo in parte) in quel di Avellino, per lo meno, vedendo il filmato di ieri sera che trovate qui sotto. Troppe infatti le persone ammassate l’una affianco all’altra, e alcuni dei quali senza indossare i dispositivi di protezione individuale. Non ci resta che attendere anche la replica di Gianluca Festa, nel frattempo, trovate di seguito il video.





