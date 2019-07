Avenger: Endgame è il film più visto di sempre/ Battuto Avatar, 2.9 mld di incassi

Avengers: Endgame è ufficialmente il film più visto di tutti i tempi. La penultima pellicola di casa Marvel (l’ultima è Spider-Man: far from home nelle sale in questi giorni), ha infatti ottenuto il maggior incasso della storia, superando anche Avatar, che da quasi dieci anni regnava incontrastato nella prima posizione di questa speciale classifica. A permettere di infrangere il record del film di James Cameron, gli incassi di questo ultimo fine settimana, come del resto preannunciato già da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che prima del weekend aveva confessato: “Ho appena sentito dai ragazzi della Disney – le sue parole al ComiCon di San Diego – che in un paio di giorni Avengers: Endgame diventerà il più grande film della storia”. In totale gli incassi sono stati di 2.79 miliardi di dollari, superando di una decina di milioni il vecchio record di Avatar, fermo a 2.789 miliardi.

AVENGER: ENDGAME È IL FILM PIÙ VISTO DI SEMPRE

Il film della Marvel si era fermato a soli 43 milioni di distanza dalla pellicola con protagonista gli uomini “blu”, e la Disney aveva così deciso di fare nuovamente uscire Avengers: Endgame nelle sale, (dallo scorso 29 giugno) proprio per raggiungere lo storico record. Si tratta di una versione comunque diversa rispetto a quella che abbiamo visionato lo scorso mese di aprile: “La nuova versione conterrà alcune novità – ha spiegato Feige – dopo i titoli di coda, una scena che era stata tagliata, e all’interno del film un piccolo tributo e qualche altra sorpresa”. Per quanto riguarda invece il box office Usa, l’ultimo capitlo degli Avengers non è il film più visto di tutti i tempi in quanto ha toccato quota 853 milioni di dollari, dietro al solo Star Wars: Il risveglio della forza (936 milioni). Worldwide, invece, ha incassato 1.9 miliardi, di cui 629 in Cina, 114 nel Regno Unito e 105 in Corea del Sud. James Cameron, prima dell’ufficialità del nuovo record, aveva dedicato un post agli autori Marvel: “Un iceberg ha affondato il vero Titanic. Occorrevano gli Avengers per affondare il mio Titanic. Tutti qui al Lightstorm Entertainment celebrano lo straordinario risultato. Avete dimostrato non solo che il cinema è vivo ma che è più grande che mai”.

