Avengers: Age of Ultron/ Video, su Rai 2 il film con Chris Hemsworth (27 febbraio)

Avengers: Age of Ultron sarà trasmesso oggi, 27 febbraio, su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Si tratta del secondo capitolo della saga di Avengers, sviluppata sui supereroi dell’universo Marvel. Quest’opera ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2015. Il film è stato diretto dal regista Joss Whedon, che per questa pellicola si è occupato anche di curare la sceneggiatura. Il film appartiene ai genere cinecomics e fantascienza. Il cast del film comprende molteplici stelle internazionali vale a dire Chris Evan, Chris Hemsworth, Robert Downey Junior, Mark Ruffalo, Scarlett Johansonn, Jeremy Renner, Paul Bettany, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Cobie Smulders. La fotografia del film è stata curata da Ben Davis mentre la colonna sonora della pellicola è stata realizzata da Brian Tyler in collaborazione con Danny Elfman.

Avengers: Age of Ultron, la trama del film

Dopo gli eventi del primo film, in Avengers: Age of Ultron i supereroi vengono acclamanti come gli eroi più potenti della Terra. Hanno salvato il pianeta ed ora godono di una fama incredibile. Non a caso, organizzano feste e banchetti in loro onore, in particolare alla Stark Tower, divenuta ufficialmente la casa degli Avengers. Tuttavia, la minaccia è sempre dietro l’angolo. Alcuni eventi particolari coinvolgono lo stato di Sokovia, una fittizia nazione dell’Est Europa. Due mutanti con super-poteri sembrano sconvolgere la popolazione, in particolare rubando il Vibranio, un potentissimo materiale indistruttibile. Gli Avengers vengono quindi chiamati per intervenire e risolvere la situazione ma il loro primo scontro con i due ragazzi si dimostra essere fallimentare. A quel punto, inizierà una caccia completa per catturare i due fuorilegge, anche se alla fine dei conti, gli Avengers comprenderanno che chi muove i fili dietro i due mutanti non è altro che Ultron, una potentissima intelligenza artificiale che ha come unico scopo quello di distruggere gli umani e far iniziare il dominio delle macchine sull’uomo. Inizierà quindi uno scontro diretto e gli eroi più potenti della Terra dovranno prima ritrovare la fiducia in loro stessi se vorranno abbattere il nemico e sventare quest’ulteriore minaccia.

Video, il trailer di Avengers: Age of Ultron





