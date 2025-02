Avengers: Endgame, film su Italia 1 diretto dai fratelli Russo

Lunedì 3 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata e in prima visione TV su Italia 1, alle ore 21:20, il quarto capitolo della celebre saga di fantascienza The Avengers intitolato Avengers: Endgame.

Questa pellicola è stata prodotta nel 2019 ed è diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, che avevano già girato il capitolo precedente Avengers: Infinity War (2018) e due capitoli della serie cinematografica di Captain America, Captain America: The Winter Soldier (2014) e Captain America: Civil War (2016).

I due registi tornano a collaborare per la colonna sonora con il compositore Alan Silvestri, autore delle musiche di molteplici progetti cinematografici molto amati dal pubblico, come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Cast Away.

Javier innamorato di Helena o strategia?/ Le critiche nella Casa e la reazione di Zeudi

I personaggi principali del film Avengers: Endgame sono ancora una volta interpretati dalle star di Hollywood: Robert Downey Jr; Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Evans e Chris Hemsworth.

Ritorna anche l’attore Don Cheadle nei panni di “War Machine”, mentre per la prima volta fanno parte del progetto anche l’attore Paul Rudd, interprete di “Ant-Man”, e l’attrice Brie Larson, volto di “Captain Marvel”.

Stefania Orlando in lacrime per i genitori al GF: "Mi sento in colpa"/ "Mio fratello solo senza di me"

Nel cast del film Avengers: Endgame anche Karen Gillan/”Nebula”; Danai Gurira/”Okoye” e Josh Brolin/”Thanos”.

La trama del film Avengers: Endgame, un mondo distrutto che può essere salvato solo tornando indietro nel tempo

Avengers: Endgame riprende la storia dal celebre “schiocco di dita di Thanos” del capitolo precedente, con il quale L’Eterno è riuscito a dimezzare gli abitanti dell’Universo.

Gli Avengers sono ormai senza speranza e ognuno di loro ha preso strade diverse, come Occhio di Falco, che non riesce a riprendersi dopo la perdita della sua famiglia.

Un posto al sole, anticipazioni 4 febbraio 2025/ Niko pronto a trasferirsi da Valeria, intanto Micaela...

Sulla navicella dei “Guardiani della Galassia”, Iron Man e Nebula si trovano in estrema difficoltà, ma per fortuna arriva in loro soccorso Captain Marvel, che riesce ad aiutarli ad atterrare sulla Terra.

Arrivati alla base, il trio si riunisce con i pochi membri rimasti (Captain America, Hulk, Vedova Nera, War Machine e Thor), e decide di unire ancora una volta le forze per aiutare Captain Marvel ad eliminare Thanos e tornare in possesso delle Gemme.

Quando si trovano di fronte al loro nemico, però, scoprono che il Titano è ormai senza forze, consumato dal potere delle Gemme, e che si è disfatto del Guanto affinché le sue azioni non potessero essere annullate.

Salto temporale di cinque anni, Ant-Man riesce finalmente a ricongiungersi a Vedova Nera e Captain America, gli unici Avengers rimasti alla base, scoprendo meravigliato quanto è accaduto mentre lui era intrappolato nel Regno Quantico.

L’eroe ha un’intuizione brillante: sfruttare il potere del Regno Quantico per viaggiare indietro nel tempo e modificare quanto accaduto in passato.

Il trio cerca, quindi, l’aiuto di Iron Man, che però non vuole farsi coinvolgere nel piano, così si rivolge a Hulk, che però non ha le conoscenze necessarie per poter progettare la missione.

Per fortuna Iron Man cambia idea e decide di aiutarli, consegnando loro un orologio GPS che permette di muoversi nel Regno Quantico.

Tornati in campo anche Thor e Occhio di Falco, gli Avengers sono pronti a viaggiare indietro nel tempo ed eliminare le gemme prima che il Titano possa entrarne in possesso, ma la loro missione prenderà una piega inaspettata.