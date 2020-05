Aversa, assalto armato alla banca Bnl con sparatoria/ 2 in ospedale, banda in fuga

Pubblicità

Scene da film quelle che si sono viste stamattina nel comune di Aversa, provincia di Caserta (Campania), dove una banca è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi. Come riferiscono i colleghi di Napoli Fanpage, l’episodio si è verificato presso la filiale con sede in viale Kennedy dove una banda di rapinatori (forse tre o quattro, non si sa bene il numero preciso), ha assaltato la Bnl, la Banca Nazionale del Lavoro, attorno alle ore 10:00, quando arrivava il furgone portavalori. Il gruppo si era appostato nelle vicinanze in attesa dell’arrivo del mezzo: una volta che la guardia giurata è scesa dal blindato per consegnare un plico con all’interno dei contanti alla filiale, i tre rapinatori hanno seguito l’agente, e hanno poi fatto irruzione presso la banca. All’interno dell’istituto di credito è nata una sparatoria e sono stati diversi i colpi di pistola esplosi, forse una decina, vista la presenza di un poliziotto libero dal servizio.

Pubblicità

AVERSA, ASSALTO ARMATO A BANCA: BANDA IN FUGA, RICERCHE IN TUTTA LA ZONA

In base ad alcune testimonianze, pare che siano state esplose anche delle raffiche di mitra visto che i rapinatori avrebbero assalto la filiale della Bnl di Aversa addirittura con un Kalashnikov, il noto mitragliatore originario dell’Unione Sovietica e ancora oggi in voga in diverse zone del mondo. I rapinatori hanno quindi colpito la guardia giurata, gli hanno rubato il plico e la pistola, e poi sono fuggiti. L’agente in borghese è stato colpito da due pallottole, uno alla gambe e l’altro invece all’addome: soccorso nel giro di qualche minuto, è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Aversa, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre i proiettili. Appena lanciato l’allarme si sono recato sul posto anche gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno fatto immediatamente scattare le indagini, anche attraverso la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza in zona. Istituti dei posti di blocco lungo le principali vie di scorrimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA