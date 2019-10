Aviano, incendio alla Snua/ Fumo e scuole chiuse: in corso analisi dell’aria

Incendio di vaste proporzioni ad Aviano, in provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia). Come riferito da numerosi organi di informazione online in queste ultime ore, attorno alle ore 3:30 della notte fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, le fiamme sono divampate dall’azienda SNUA, che si occupa del trattamento di rifiuti e che è situata in via De Zan, nella zona industriale del paese. In fumo materiali di diverso tipo come materassi e plastiche, per circa 3.000 quintali di materiale non riciclabile bruciato. Stando alle prime indiscrezioni emerse non vi sarebbero persone coinvolte, anche se non è ben chiaro se l’incendio si sia auto-originato, o se sia stato appiccato da qualcuno volontariamente oppure per sbaglio. Sul luogo del rogo, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 autobotti e un Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico Nucleare Biologico.

AVIANO, INCENDIO ALLA SNUA: FUMO E SCUOLE CHIUSE

Subito dopo sono sopraggiunti anche i militari dei carabinieri della compagnia di Maniago e Pordenone, nonché i tecnici dell’Arpa per le classiche rilevazioni ambientali. Al momento in cui vi scriviamo le fiamme sono state domate, e i vigili del fuoco stanno procedendo alle operazioni di smassamento; nel contempo si sta cercando di rilevare le condizioni di salubrità dell’aria, per cercare di capire se siano stati dispersi dei fumi nocivi a causa dell’incendio. Si sta quindi procedendo con dei campionamenti di aria e con delle analisi delle polvere sottili, valutando eventuali ricadute, e a breve si sapranno i risultati. Nell’azienda bruciata sono giunti anche i due sindaci di Aviano e di Roveredo in Piano, e quello di quest’ultimo ha indetto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, invitando la cittadinanza a tenere le finestre chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA